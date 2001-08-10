Тихоокеанское
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08:57, | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей Камчатки насторожил парящий Авачинский вулкан

Жителей Камчатки насторожил парящий Авачинский вулкан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Накануне соцсети Камчатки "взорвал" Авачинский вулкан. Жители и гости полуострова принялись активно публиковать фотографии исполина, который 15 января, по их словам, парил сильнее, чем обычно. Некоторые интернет-пользователи оказались несколько обеспокоены происходящим. В основном - из-за цвета пара, который выглядел серым, а не белым, как обычно, сообщает ТК "41 Регион".

Однако ситуацию прояснили ученые. Они заверили, что поводов для волнений нет. Специалисты назвали такой парогазовый шлейф над Авачинским - рядовым явлением: выбросы происходят из фумарол на вершине вулкана.

- Это обычная фумарольная активность вулкана Авачинский, которая усиливается при смене атмосферного давления. Серыми белые парогазовые эмиссии вулкана становятся в тени – когда Солнце начинает садиться за горизонт, - рассказала корреспондентам "41 Региона" руководитель KVERT (Камчатская группа реагирования на вулканические извержения) Ольга Гирина.

Авачинская сопка располагается к северу от Петропавловска-Камчатского. Этот вулкан является действующим и считается одним из наиболее часто посещаемых туристических мест на Камчатке. Объясняется это близостью к городу и несложностью подъема.

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