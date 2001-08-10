12 мобильных МФЦ передали в районы Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор Валерий Лимаренко вручил ключи от автомобилей – офисов многофункциональных центров на колесах. Там жители сахалинских сел, не выезжая в райцентры, смогут получить государственные и муниципальные услуги, оформить документы, встретиться с представителями власти. Благодаря этому проекту более 78 тысяч сельчан получат доступ к современным сервисам, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Каждую неделю «офисы на колесах» будут выезжать в села, где проживает более тысячи человек. Два раза в месяц они будут работать в населенных пунктах, где численность жителей меньше.

– Мы реализовали проект «Мобильный МФЦ» совместно с районными депутатами, чтобы каждый человек имел доступ к электронным сервисам государственных услуг. Чтобы люди давали обратную связь на те или иные события, оставляли наказы для местных и региональных властей. Наш Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что необходимо заботиться о каждом человеке. Это человекоцентричная культура регионального управления. Ей отвечают и основные принципы, по которым работает правительство Сахалинской области: «Забота. Защита. Уважение», – отметил Валерий Лимаренко.

В островном регионе в 189 сельских населенных пунктах проживают 18% всех жителей области. Чтобы сделать электронные сервисы доступнее для сельчан, в прошлом году запустили пилотный проект «Выездной МФЦ» в четырех районах Сахалина: Томаринском, Углегорском, Тымовском и Охинском. Это позволило людям получать государственные услуги в удобном формате, увеличить количество получателей адресной поддержки, наладить контакт с сельскими старостами и администрациями муниципалитетов. У людей появилась возможность давать обратную связь, оставлять свои наказы властям. И, как следствие, многие проблемные для жителей вопросы были решены.

Приобретение 12 мобильных офисов МФЦ стало следующим этапом реализации проекта. Теперь современные сервисы станут ближе для более чем 78 тысяч сахалинцев.

– Люди не будут ездить в МФЦ, мы будем приезжать к ним, – сказала заместитель руководителя МФЦ Сахалинской области Полина Исянова. – Несмотря на то, что наши отделения открыты в каждом районе, для сельчан доступность услуг снижена. К примеру, в Холмском районе жителям крупного села Чехов нужно проехать почти 150 километров в обе стороны, чтобы посетить офис МФЦ в райцентре.

Помимо специалистов многофункциональных центров, в мобильных офисах будут работать представители районных администраций, депутатского корпуса, общественных организаций. Жители сел смогут донести до них свои инициативы и оставить обращения. Волонтеры проинформируют людей о широких возможностях регионального проекта «Забота. Защита. Уважение» и научат пользоваться мобильным приложением «Острова.65».

– Такой передвижной офис очень нужен нашему району. К примеру, Мицулевка и Огоньки находятся далеко от Анивы. И далеко не все жители сел – уверенные пользователи компьютеров, чтобы оформлять услуги в электронном виде. Важно и то, что представители власти смогут получать в мобильных МФЦ обратную связь от людей, – рассказал депутат собрания Анивского района Павел Ромахин.

Отметим, что «МФЦ на колесах» будут работать по четком графику, о котором заранее сообщат сельчанам. Для удобства есть возможность предварительной записи.