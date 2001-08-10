Общеобразовательные учреждения Южно-Сахалинска готовы к возобновлению очного обучения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В среду, 17 января, уроки во всех школах областного центра пройдут в очном формате. Городскими службами к образовательным учреждениям обеспечены подъездные пути, также завершается расчистка пришкольных территорий, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Большое внимание дорожные службы уделяют расчистке внутриквартальных проездов, тротуаров, ведущих к социальным объектам: школам и детским садам. В свою очередь общеобразовательные учреждения областного центра завершают необходимые мероприятия по вывозу снега с территорий, прилегающих к учебным корпусам. Так, гимназия №1 им. А.С. Пушкина сегодня закончила работы по расчистке школьного двора.
- Наша задача была подготовить образовательное учреждение для детей. После метелей мы расчистили уличное пространство гимназии: как центральные входы, так и запасные и пожарные выходы. Поэтому завтра примем детей на чистой и безопасной территории, - рассказала директор гимназии Татьяна Чуприкова.
Как отмечают в гимназии, подрядная организация, занимающаяся расчисткой, произвела все необходимые работы своевременно. Контракты на выполнение подобных мероприятий заключаются общеобразовательными учреждениями города ежегодно.
Напомним, дистанционное обучение 12, 13, 15 января, а также дополнительный каникулярный день 16 января, были введены для учащихся школ муниципалитета на время прохождения циклонов и активной расчистки города для обеспечения безопасности детей.
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