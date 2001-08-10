В Южно-Сахалинске продолжается расчистка дорог в частном секторе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Снегоуборочная техника и рабочие продолжают устранять последствия снежного циклона на центральных улицах, в селах и планировочных районах, а также в частном секторе. Напомним, сегодня, 16 января, на уборку города от снега вышли 185 спецмашин и 132 человека, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как рассказал начальник отдела по содержанию автомобильных дорог МКУ «Управление мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства» Андрей Нечепуренко, на сегодняшний день на большей части улиц частного сектора обеспечен проезд для техники экстренных служб и личного транспорта жителей. Далее обслуживающие УДС организации работают над расширением проезжей части, а также вывозят снег. Наиболее активно расчистка ведется в ночное время, когда интенсивность движения транспорта снижена.

– Все центральные улицы города расчищены, что касается частного сектора, сейчас техника — роторы, погрузчики, самосвалы – работают на ул. Южно-Сахалинской, Киевской, во Владимировке, а также в планировочных районах, – сказал Андрей Нечепуренко.

Жителей города просят не затруднять работу дорожных служб и не складировать снег со дворов частных домов на проезжую часть и тротуары после того, как расчистка дорожными службами уже проведена. Также водителей призывают не оставлять на обочинах личный транспорт на время проведения работ.