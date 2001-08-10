В Южно-Сахалинске продолжается расчистка дорог в частном секторе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Снегоуборочная техника и рабочие продолжают устранять последствия снежного циклона на центральных улицах, в селах и планировочных районах, а также в частном секторе. Напомним, сегодня, 16 января, на уборку города от снега вышли 185 спецмашин и 132 человека, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Как рассказал начальник отдела по содержанию автомобильных дорог МКУ «Управление мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства» Андрей Нечепуренко, на сегодняшний день на большей части улиц частного сектора обеспечен проезд для техники экстренных служб и личного транспорта жителей. Далее обслуживающие УДС организации работают над расширением проезжей части, а также вывозят снег. Наиболее активно расчистка ведется в ночное время, когда интенсивность движения транспорта снижена.
– Все центральные улицы города расчищены, что касается частного сектора, сейчас техника — роторы, погрузчики, самосвалы – работают на ул. Южно-Сахалинской, Киевской, во Владимировке, а также в планировочных районах, – сказал Андрей Нечепуренко.
Жителей города просят не затруднять работу дорожных служб и не складировать снег со дворов частных домов на проезжую часть и тротуары после того, как расчистка дорожными службами уже проведена. Также водителей призывают не оставлять на обочинах личный транспорт на время проведения работ.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
13:00 Сегодня Южносахалинцы устроили акцию поддержки для дорожных служб города
14:06 Сегодня Сахалинцев приглашают на Всероссийский день снега
- 12:38 Сегодня Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу
09:53 Сегодня Выставка фотографа Артема Удодова открылась на Сахалине
08:59 12 Января Метель накрыла юг Сахалина, отменен ряд автобусных маршрутов
12:15 9 Января На Сахалине подросток сжег повздорившего с ним бомжа
16:53 10 Января В Поронайске застолье закончилось убийством
11:41 9 Января Южносахалинцев приглашают 9 января приобрести треску, навагу и минтай
- 02:30 30 Декабря Что такое саундбар и зачем он нужен?
12:26 20 Декабря В департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка Южно-Сахалинска пройдет горячая телефонная линия
10:59 20 Декабря На Сахалине гражданин Таджикистана пытался дать взятку сотруднику ФСБ, чтобы его земляков побыстрее депортировали
16:46 27 Декабря Опубликован план праздничных мероприятий в Южно-Сахалинске на новогодние праздники
Выбор редакции
- 11:59 Сегодня На полигоны Южно-Сахалинска вывезено 250 тысяч кубометров снега
- 09:53 Сегодня Выставка фотографа Артема Удодова открылась на Сахалине
- 14:58 Вчера На Сахалине крупная строительная компания выплатила зарплату только после вмешательства судебных приставов
- 16:26 11 Января 22 перехватывающие парковки в Южно-Сахалинске уже готовы к приему транспорта
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?