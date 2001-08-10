Делегация Южно-Сахалинска принимает участие во Всероссийском муниципальном форуме "Малая Родина - сила России"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В понедельник, 15 января, в Москве стартовал первый Всероссийский муниципальный Форум «Малая Родина - сила России». Он проходит по поручению президента России Владимира Путина и стал первым мероприятием, которое объединяет на своей площадке муниципальное сообщество страны - более 7,5 тысячи глав муниципалитетов.
В мероприятии принимает участие делегация Южно-Сахалинска в главе с мэром города Сергеем Надсадиным.
Проведение форума - новый этап развития местного самоуправления в стране. Впервые главы муниципалитетов со всей страны собираются в таком количестве в одном месте, на Международной выставке-форуме «Россия», где представлены главные достижения каждого региона страны. Организатором выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления при поддержке Администрации президента РФ.
В своем выступлении на панельной дискуссии «Сила в людях» первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил: «Вы находитесь на передовой общения с людьми, являетесь лицом всей системы публичной власти. Подчеркну, муниципальная служба - не просто работа, это служение. За этими словами стоят ценности - установки, формирующие и мотивацию и в конечном счете результат. Служение - это наш культурный код. Потому что служение - это не просто работа, это искренний порыв делать окружающую действительность лучше день ото дня. Не потому, что за это заплатят или похвалят, а потому, что так велит сердце».
Деловая программа форума охватывает восемь павильонов ВДНХ, где состоятся 3 панельные дискуссии, 65 круглых столов, 19 лекций, презентации проектов и встречи с представителями федеральной власти.
Во второй день Форума, 16 января, участников ждет торжественная церемония награждения финалистов Всероссийской муниципальной премии «Служение». По поручению Владимира Путина её присваивают выдающимся представителям муниципального сообщества - командам и людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан. Президент всегда обращал внимание на то, что именно муниципальный уровень власти - самый близкий к людям. Поэтому в первую очередь здесь они должны быть окружены вниманием и заботой. Все президентские решения о местном самоуправлении направлены в первую очередь на то, чтобы обеспечить постоянный контакт с гражданами, внимательно слышать их запросы и реагировать на них.
- Проведение такого форума с живым обменом идеями - очень важная практика, ведь муниципальная власть действительно самая близкая к людям. Руководители муниципалитетов - это те люди, которые своими руками реализуют национальные проекты, исполняют Указы президента. Нам очень важно, что есть возможность в рамках форума поделиться опытом с коллегами, по возможности перенять лучшие практики. Ведь в целом мы все работаем в тесной связке, и каждый шаг - только для того, чтобы улучшить жизнь каждого жителя, - прокомментировал мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.
Отметим, что одним из важных событий форума стало награждение победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика-2023». Южно-Сахалинск занял второе место в первой категории номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства» (всего на конкурс поступило 292 заявки из 65 регионов). Высоких оценок со стороны жюри стал удостоен проект «Зеленая инфраструктура водоотведения», который разработала команда муниципалитета. Инженерная идея включает комплекс взаимосвязанных мероприятий по организации отведения поверхностного дождевого стока на привокзальной площади областного центра.
Так, накануне, 15 января на одной из площадок прошла встреча с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым. В рамках встречи команду муниципалитета наградили дипломом правительства РФ. Его получила вице-мэр Южно-Сахалинска Елена Федорова.
По словам организаторов, конкурс является одним из эффективных инструментов по поддержке лучших муниципальных практик. Проекты победителей публикуются в сборниках, которые размещаются на официальных сайтах и направляются в регионы. Таким образом, тиражирование успешного опыта призвано обеспечить комфортные условия для жизни людей по всей стране.
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