Сахалинцев приглашают на Всероссийский день снега

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Праздничное мероприятие состоится 21 января в городском парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина на территории у теннисных кортов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Начиная с 13:00 и до 16:00 все желающие смогут принять участие в весёлых стартах, состязаниях по игре в снежки «Снежная охота», соревнованиях по футболу на снегу, а также прокатиться на собачьих упряжках и сфотографироваться.

Официальная церемония открытия праздника пройдёт в 14:00.

С 13:00 до 16:00 все гости смогут бесплатно угоститься горячим чаем с пирожками, сахарной ватой и попкорном, а также получить магнит со своей фотографией. Таже сахалинцев ждут развлечения с аниматорами музыкой, сувенирная продукция и розыгрыш сладких призов.