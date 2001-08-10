Тихоокеанское
информационное агентство
17 Января 2024
Сейчас 00:36
87,65|95,60|66,91
Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу
13:53, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей Лугового приглашают на выездной приём граждан

Жителей Лугового приглашают на выездной приём граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В среду, 17 января, для жителей Лугового состоится личный приём граждан директором департамента дорожного хозяйства и благоустройства, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие пройдет в отделе по управлению территорией по адресу: ул. Гайдука, 1. Начало в 16.00.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?