Южносахалинцы устроили акцию поддержки для дорожных служб города
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Группа единомышленников устроила акцию поддержки для дорожных служб Южно-Сахалинска. Так жители решили отблагодарить дорожников за нелегкий труд в борьбе со снежным циклоном и создать им хорошее настроение, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Инициатором акции стал известный в городе ведущий шоу-программ Артем Борисов. После первого январского циклона житель областного центра вместе с другом в ночное время проехались по улицам Южно-Сахалинска, угощая встречающихся работников снегоуборочной техники горячим чаем и пирожками, которые приготовила супруга Артема.
- Мы, сахалинцы, любим любую погоду и метель в том числе, как яркое воспоминание из детства. Когда циклон успокаивается, в то время когда мы откапываем свои машины или остаемся в своих квартирах в тепле и спим, на борьбу со снежной стихией выходят службы и люди, которые приводят город и дороги в порядок. Мы решили отблагодарить наших дорожников за работу и труд, - рассказал Артем Борисов. - Очень часто мы ругаем наши коммунальные службы, это сделать может каждый. А вот выйти ночью и поддержать работяг, которые выполняют огромную и важную миссию, зарядить их положительными эмоциями - на это надо решиться. Но самое главное в нашей акции, это те искренние улыбки и слова благодарности, которые мы услышали в ответ от наших дорожников. Делать добро очень просто - нужно только захотеть.
Если в первый циклон ребятам удалось угостить горячим чаем порядка 35 человек рабочих и водителей дорожных служб, то в циклон, пришедший на остров в ночь на 15 января, горожане решили пригласить к акции других неравнодушных сахалинцев. На призыв в социальных сетях поддержать дорожников откликнулось 17 человек, которые после сбора в 21.00 отправились в патрулирование по ночному городу с чаем в термосах и пирожками.
Кроме того, на северном снежном полигоне за ул. Железнодорожной была организована точка с горячим чаем и легким питанием, где водители самосвалов после выгрузки снега могли перекусить. Охват акции составил более 80 работников дорожных служб и как итог - неизмеримое количество положительных эмоций для обеих сторон мероприятия.
Администрация Южно-Сахалинска выражает слова благодарности инициативной группе горожан, которые еще раз делом доказали, что в областном центре живут отзывчивые и неравнодушные люди.
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