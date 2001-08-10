Тихоокеанское
информационное агентство
17 Января 2024
Сейчас 00:36
87,65|95,60|66,91
Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу
12:38, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 16 января, в Южно-Сахалинске приобрести свежую рыбу по доступной цене можно в следующих торговых точках:

- «Остров Сахалин», ул. Сахалинская, 59, навага по 92 руб/кг, треска по 92 руб/кг;

- магазин «Янтарное», пр. Мира, 280 В, ТЦ Рай, навага - 80 руб/кг;

- магазин «Янтарное», пр. Мира, 229/5, у ТЦ «Янтарь», навага - 80 руб/кг;

- магазин «Янтарное», пр. Мира,19, навага - 80 руб/кг;

- магазин «Янтарное», пр. Коммунистический, 19, навага -80 руб/кг;

- торговое место с северной стороны строения №17 по бул. Ф.Анкудинова, навага - 80 руб/кг;

- ул. Пограничная, 26, у ТЦ «Янтарь», навага - 80 руб/кг.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?