На полигоны Южно-Сахалинска вывезено 250 тысяч кубометров снега

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

О работе дорожных служб во время прохождения двух мощных циклонов рассказал вице-мэр Алексей Римша, сообщили ТИА "Острова" в городской администрации.

Почти триста единиц техники вышло на улицы областного центра в ночь с понедельника на вторник. Она была задействована на противогололедных мероприятиях, расчистке и вывозе снега с городских дорог, тротуаров, автобусных остановок. На данный момент работа продолжается. Но, чтобы не создавать помех для движения, основной технологический процесс по уборке Южно-Сахалинска от снега вновь развернется в ночное время. В связи с этим автомобилистов просят не оставлять личный транспорт вдоль проезжих частей.

- Это если говорить о сложностях. Они вновь всплывают на второстепенных улицах. В ночь со вторника на среду мы планируем вывозить снег с Курильской, Невельской, Красной, Поповича. Поэтому убедительно просим горожан к ночи убрать отсюда транспорт. Места мало. Оставленные автомобили будут просто препятствовать оперативному вывозу снега, - сказал Алексей Римша. - Хотелось бы отметить работу управляющих компаний. Вчера, в пик прохождения циклона, некоторым из них приходилось по 3-4 раза расчищать крыльца и выходы из подъездов, потому что в течение получаса все переметало. В целом с работой справились практически все УК. Только в отдельных случаях мы выдавали предостережения и оформляли административные материалы.

Напомним, накануне губернатор Валерий Лимаренко поручил всем профильным службам приложить максимум усилий для расчистки дворов, улиц и проездов к социально значимым объектам. Ситуация с расчисткой и вывозом снега находится на постоянном контроле мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина. Активную фазу этих работ планируется завершить уже к вечеру пятницы.