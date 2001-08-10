Сахалинских управленцев приглашают повысить квалификацию и пройти стажировку за рубежом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В регионе стартовал конкурсный отбор специалистов в Президентскую программу профессиональной переподготовки в области экономики и управления. Заявки принимаются до 22 марта, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве экономического развития.
Программа включает в себя два этапа. Первый – обучение в российских вузах (сахалинские участники обучаются в Международном институте менеджмента «ЛИНК» по направлению «Эффективное управление организацией»). Второй – стажировка на ведущих зарубежных предприятиях. Обучение оплачивается из бюджетных средств и частично за счёт участника – не более 24 тысяч рублей.
Помимо повышения профессиональных компетенций и уровня владения иностранным языком, для специалистов программа открывает возможность быть включёнными в информационную базу данных с целью использования её для формирования федерального и регионального кадрового резерва.
А организациям:
- создать предпосылки для перехода к новым формам и принципам управления;
- осуществить позитивные изменения в структурах управления, производства и корпоративной культуре;
- решить конкретные проблемы в процессе подготовки и иностранной стажировки своих специалистов (реструктуризации, перепрофилирования, получения инвестиций и заказов и др.);
- установить новые производственно-экономические контакты с российскими и зарубежными предприятиями, а также развить существующие связи с традиционными партнёрами;
- участвовать в специализированной федеральной информационной базе данных, что даст дополнительные возможности при участии в конкурсах на получение государственных заказов и привлечении инвестиций.
Ещё больше информации о целях и возможностях программы, критериях к участникам – на сайте.
Конкурсный отбор специалистов пройдёт в автоматизированной информационной системе Государственного плана (АИС ГП). Список документов, инструкции и дополнительная информация размещены по ссылке.
Контактное лицо: Ким Дарья Юрьевна. E-mail: [email protected]. Телефон: 8 (4242) 670-671.
Напомним, программа реализуется по всей стране в соответствии с Указом Президента России Владимира Путина. На островах стартовала с 1999 года. Основные задачи – подготовка высококвалифицированных специалистов, повышение конкурентоспособности организаций за счёт совершенствования управления, установления новых экономических связей с зарубежными организациями.
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