В Южно-Сахалинске продолжается расчистка дорог и дворов от снега
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Коммунальные службы города продолжают расчищать от снега улично-дорожную сеть, остановочные пункты, тротуары. Так, сегодня днем на расчистке задействовано 185 единиц техники и 132 человека, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Большое внимание дорожные службы уделяют максимальному расширению проезжих частей, расчистке тротуаров, особенно у детских садов и школ, других социальных объектов (проезд к ним обеспечен). Работа продолжается на центральных дорогах, в планировочных районах и селах городского округа.
Мероприятия по расчистке и вывозу снега будут усилены после завершения рабочего дня для минимизации дорожных заторов. Жителей областного центра просят не оставлять личный автотранспорт на проезжей части и остановочных пунктах, чтобы не затруднять работу спецтехники.
Напомним, передавать информацию о ненормативном состоянии дорог в областном центре, затруднении проезда автотранспорта, жители могут по телефону диспетчерской департамента городского хозяйства 300-475.
Продолжается расчистка дворовых территорий от снега. По поручению мэра Сергея Надсадина специалисты департамента городского хозяйства и отдела муниципального жилищного контроля продолжают мониторинг работы управляющих компаний на предмет своевременной расчистки. Сейчас сотрудники работают в Ново-Александровске, во дворах по ул. Железнодорожной, Вокзальной, пр. Мира, ул. Емельянова, Тихоокеанской, Хабаровской и др.
О случаях некачественной расчистки придомовых территорий и входных групп можно сообщать на горячую линию ГЖИ по телефону 432-420, в отдел муниципального жилищного контроля в рабочее время по телефону 300-785 (доб. 1-5) или в официальные аккаунты администрации Южно-Сахалинска.
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