Тихоокеанское
информационное агентство
17 Января 2024
Сейчас 00:35
87,65|95,60|66,91
Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу
10:00, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Заместитель Дальневосточного транспортного прокурора проведет прием на Сахалинской таможне

Заместитель Дальневосточного транспортного прокурора проведет прием на Сахалинской таможне

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках рабочей поездки заместитель Дальневосточного транспортного прокурора Легезин Алексей Андреевич проведет выездной прием граждан и предпринимателей в г. Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Сахалинской таможни.

В мероприятии также примет участие Сахалинский транспортный прокурор Лосев Дмитрий Сергеевич. Тема обращений – вопросы соблюдения требований таможенного законодательства.

Прием состоится 19 января 2024 г. с 15-30 до 16-30 в здании Сахалинской таможни по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, 51, 1 этаж, актовый зал.

Информацию об участии просим направлять по телефону 8 (4242) 491-277.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?