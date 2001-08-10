100 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны из Приморья

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ветеран Великой Отечественной войны, сражавшийся в Монголии и Японии, Вахит Аскарович Азнабаев встретил свой столетний юбилей в Чугуевском муниципальном округе Приморья. Поздравить именинника со столь значительной датой пришел прокурор округа Павел Спасенников, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Вахит Азнабаев поступил на службу в 1942 году в Монголии. За время ВОВ прошел путь от рядового стрелка до командира отделения пулеметчиков. Затем в составе 18 армии участвовал в сражениях под г. Калган в войне с Японией.

Награжден орденом Отечественной войны II степени и медалью «За победу над Японией».

Павел Спасенников поздравил именинника с днем рождения, пожелал крепкого здоровья, внимания родных и близких и убедился в наличии у ветерана всего необходимого, в том числе полноты предоставления мер поддержки.