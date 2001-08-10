Тихоокеанское
информационное агентство
15 Января 2024
Сейчас 21:59
88,13|96,75|66,91
На Сахалине крупная строительная компания выплатила зарплату только после вмешательства судебных приставов
16:44, | Новости общества Сахалина и Курил

В Приморье ищут медведя-шатуна, утащившего собак в селе

В Приморье ищут медведя-шатуна, утащившего собак в селе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В одном из северных районов Приморья разыскивают медведя-шатуна, утащившего двух собак, сообщает "Приморье 24".

По информации регионального минсельхоза, первого пса хищник съел, а останки закопал в снег в лесу. Это было 12 января. На следующий день инцидент повторился.

Как уточнили в пресс-службе центра «Амурский тигр», нападение на собак произошло в селе Таборово Красноармейского района Приморья.

"Скорее всего, медведя кто-то потревожил на берлоге, и косолапый пошел добывать себе еду. Также возможно, но гораздо менее вероятно, что зверь в силу травм или болезней не смог набрать вес, чтобы зимовка прошла штатно", - заявили специалисты.

Поиски животного ведут сотрудники службы приморского охотнадзора при поддержке центра "Амурский тигр".

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?