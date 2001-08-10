Детские сады в жилом комплексе "Горизонт" Южно-Сахалинска планируется открыть в июне
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ЖК «Горизонт» – пример комплексного освоения территории, где возводится не только современное и комфортное жилье, но и социальная и коммунальная инфраструктура. В новом микрорайоне уже возвели два детских садах, опережающими темпами строят школу. Готовится к запуску газодизельнаяя котельная, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Ход строительства жилых домов и социально значимых объектов накануне проинспектировал губернатор Валерий Лимаренко вместе с руководством администрации Южно-Сахалинска.
Жилой комплекс «Горизонт» на 1600 квартир возводится в юго-восточной части областного центра, перед поворотом на Охотское. Малоэтажная застройка гармонично вписывается в природный ландшафт. Проект предусматривает дворы без машин: вместо парковочных зон и проезжей части разместят детские площадки и общественные пространства.
В новом микрорайоне уже возвели два детских сада – по 240 мест каждый. Дошкольные учреждения оснащены всем необходимым – от игрушек до медицинского оборудования.
– Сейчас ведется передача объектов муниципалитету. Открыть детские сады для ребят планируется в июне. Кроме того, опережающими темпами возводится современная школа на 550 мест. Ввод объекта так же намечен на лето 2024 года, – рассказал министр строительства Сахалинской области Алексей Колеватых.
Ученики 1-11 классов будут учиться в одну смену. В здании разместятся большая столовая, медицинский блок, актовый зал, библиотека, спортивный и тренажерный залы, а также зал для занятий с детьми с ослабленным здоровьем. Предусмотрены кабинет психолога с комнатой психологической разгрузки, кабинеты для занятий столярным и слесарным делом, домоводством и кулинарией. В отдельном блоке разместится начальная школа.
– Важно, что жилье возводится вместе со всей необходимой социальной инфраструктурой. Семьям с детьми не придется ломать голову, в какой сад или школу устроить ребенка и как успеть отвезти его туда перед работой. Все необходимое будет рядом с домом, – отметил Валерий Лимаренко. – В феврале мы планируем передавать ключи первым новоселам.
В жилом комплексе «Горизонт» предусмотрены арендные квартиры для востребованных специалистов – работников бюджетной сферы и приоритетных отраслей экономики. Стоимость аренды квартиры для них будет в два раза ниже среднерыночной по Южно-Сахалинску. Жилье возможно будет выкупить в собственность с первого дня заключения договора аренды.
Уже сейчас квартиры различного уровня отделки в домах ЖК «Горизонт» можно приобрести в собственность, в том числе и под действующие льготные ипотечные программы. Полностью сдать «Горизонт» планируется в 2024-2025 годах.
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