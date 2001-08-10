Сахалинэнерго восстановило электроснабжение большинства потребителей на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня ночью южная часть острова Сахалин вновь оказалась во власти циклона. Электрические сети напряжением 35 кВ и выше выдержали натиск непогоды. Зафиксированы сбои в работе ряда ЛЭП среднего и низкого класса напряжения, рассказали ТИА "Острова" в энергетической компании.
По состоянию на 14 часов местного времени аварийно-восстановительные и оперативно-выездные бригады ПАО «Сахалинэнерго» оперативно восстановили электроснабжение большинства потребителей. В г. Аниве продолжается ремонт на ЛЭП, от которой запитано 15 человек.
Энергокомпания напоминает, что узнать о восстановительных работах на ЛЭП можно, отправив на номер телефона +7-903-767-60-16 сообщение следующего характера: населенный пункт, улица, номер дома, характер повреждения. Например: Южно-Сахалинск, Ленина, 105, нет света (нет фазы или низкое напряжение). Еще один вариант – пройти регистрацию на сайте https://sakh-frs.ru/app, после чего оставить заявку в соответствующем разделе. Ваше обращение поступит оператору, и он включит адрес в график ремонтных работ. Ответное сообщение должно поступить в течение 30 минут.
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