Тихоокеанское
информационное агентство
15 Января 2024
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14:32, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинэнерго восстановило электроснабжение большинства потребителей на Сахалине

Сахалинэнерго восстановило электроснабжение большинства потребителей на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня ночью южная часть острова Сахалин вновь оказалась во власти циклона.  Электрические сети напряжением 35 кВ и выше выдержали натиск непогоды. Зафиксированы сбои в работе ряда ЛЭП среднего и низкого класса напряжения, рассказали ТИА "Острова" в энергетической компании.

По состоянию на 14 часов местного времени аварийно-восстановительные и оперативно-выездные бригады ПАО «Сахалинэнерго» оперативно восстановили электроснабжение большинства потребителей. В г. Аниве продолжается ремонт на ЛЭП, от которой запитано 15 человек.

Энергокомпания напоминает, что узнать о восстановительных работах на ЛЭП можно, отправив на номер телефона +7-903-767-60-16 сообщение следующего характера: населенный пункт, улица, номер дома, характер повреждения. Например: Южно-Сахалинск, Ленина, 105, нет света (нет фазы или низкое напряжение). Еще один вариант – пройти регистрацию на сайте https://sakh-frs.ru/app, после чего оставить заявку в соответствующем разделе. Ваше обращение поступит оператору, и он включит адрес в график ремонтных работ. Ответное сообщение должно поступить в течение 30 минут.

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