Управляющие компании Южно-Сахалинска не прекращают расчистку дворов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжает действовать снежный циклон. Над ликвидацией его последствий во дворах работают все управляющие компании города, включая села и планировочные районы, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

По информации департамента городского хозяйства, за вчерашний день было расчищено большинство дворовых территорий - а это порядка 1400 из 1700. Утренний мониторинг, который проводится специалистами отдела муниципального жилищного контроля, государственной жилищной инспекции, департамента городского хозяйства, показал, что все УК с раннего утра приступили к своим обязанностям.

- В течение всего дня УК проводится патрульная расчистка крылец, пешеходных зон, контейнерных площадок и т.д. По окончании циклона в течение 12 часов необходимо будет обеспечить уже полную расчистку территорий, - рассказал директор департамента городского хозяйства Евгений Золотов.

Как отмечают руководители управляющих организаций, основное препятствие при расчистке создает припаркованный во дворах частный транспорт.

- Стараемся во дворах освобождать от снега парковочные места, чтобы люди могли переставлять свои автомобили и дать возможность максимально расчистить территорию. Два дня расчищались механизированным способом - прочистили все дворы. Сегодня дворники вручную убирают снег каждые 2 часа, чтобы обеспечить для жителей подход к домам. Основной приоритет, конечно, это расчистка контейнерных площадок, входных групп, пешеходных зон. Для этого максимально задействованы все 9 дворников и 12 человек текущего ремонта. Сами жители тоже много помогали нам, выходили с лопатами, - подчеркнула директор ЖЭУ-14 Ирина Зиновьева.

Активная работа идет и в ЖЭУ-2. Здесь из 83 домов, находящихся в ведении УК уже расчищено более 70.

- Дворники работают с 5-6 часов утра, несколько раз в день выходят. Убирают снег с придомовой территории и от входных групп в подъезды как с помощью средств малой механизации, так и вручную. Обязательно обеспечиваем проезд к контейнерным площадкам, чтобы можно было вывезти мусор. Завтра работу продолжим, - рассказал мастер по благоустройству ЖЭУ-2 Валерий Умнов.

Напомним, вывоз снега и масштабная расчистка городских улиц и тротуаров запланирована на ночное время, после завершения метели. Просим горожан не препятствовать расчистке и убирать автомобили с городских дорог. Также на время расчистки дворовых территорий настоятельно просим жителей не парковать личный транспорт у контейнерных площадок.