В декабре сахалинцы открыли в ВТБ вклады на 5,6 млрд рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Портфель привлеченных средств ВТБ в Сахалинской области в декабре вырос на 11% по сравнению с ноябрем, прирост вкладов и накопительных счетов составил 5,6 млрд рублей. Сберегательные продукты банка оформили более двух тысяч островитян: большинство выбрали рублевые инструменты.

«В последний месяц года мы наблюдали повышенный спрос жителей области с точки зрения размещения своих сбережений. Люди активизировались сразу после улучшения условий по вкладам и накопительным счетам. В конце года на рынке привлечения традиционно наступает высокий сезон, но в этом году на фоне роста ставок он «пришел» досрочно. Сахалинцы спешили воспользоваться рыночной ситуацией и выгодно разместить свои средства», - прокомментировала единый бизнес-лидер банков ВТБ и Открытие в Сахалинской области Ольга Шашкина.

Большинство жителей области выбирают высокодоходные депозиты в рублях, ставки по которым достигли рекордных 16-17% годовых. Одновременно население продолжает «выходить» из так называемых токсичных валют. По оценкам ВТБ, за 2023 год их доля в портфеле сбережений россиян снизится с 11% до 9%, а в этом году - до 7%.

В 4 квартале изменились предпочтения вкладчиков по выбору сроков размещения своих средств. Цифры ВТБ показывают, что в начале года в портфеле рублевых депозитов преобладали шестимесячные депозиты (55%), то к концу года портфель рублевых депозитов равномерно распределился между четырьмя ключевыми сроками: 3, 6, 12 и 36 месяцев. «Это свидетельствует о расширении горизонта финансового планирования островитян», – добавила спикер.

Рекордные годовые темпы роста рублевых сбережений россиян обеспечило значительное повышение ставок вслед за ужесточением политики Центрального банка во втором полугодии. Динамика портфеля привлеченных средств частных клиентов ВТБ в Сахалинской области иллюстрирует эту тенденцию: по итогам 2023 года он вырос в полтора раза и превысил 35 млрд рублей.