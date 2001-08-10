Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская область заняла одиннадцатое место в номинации «Самый активный регион» интерактивного конкурса личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности "Спасибо Интернету-2023", рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

От пенсионеров Сахалинской области поступило 127 работ, это – 2,41% от всех работ, пришедших на конкурс. Данные показатели говорят об эффективной работе исполнительной власти в регионе по повышению цифровой грамотности граждан старшего поколения, продлению активного долголетия и стимулирования занятости людей старшего возраста. Выражаем особую благодарность Министерству социальной защиты Сахалинской области и Министерству культуры и архивного дела Сахалинской области активную работу и новаторский подход в теме обучения компьютерной грамотности граждан старшего поколения. Список авторов - призеров конкурса размещен на портале azbukainterneta.ru в разделе «Конкурс». Вручение призов планируется провести в регионах в январе-феврале 2024 года.

На конкурс поступило более 5 тысяч 500 заявок из них 5 261 работа из 77 регионов прошли первый этап конкурса и были размещены на сайте azbukainterneta.ru в разделе «Конкурс». В ТОП-10 активных субъектов РФ вошли: 1. Республика Татарстан – 875 участников (16,63%), 2. Оренбургская область – 394 участника (7,49%), 3. Республика Крым – 384 участника (7,3%), 4. Московская область – 371 участник (7,05%), 5. Республика Башкортостан – 361 участник (6,86), 6. г. Санкт-Петербург – 253 участника (4,81%), 7. Ульяновская область – 228 участников (4,33%), 8. Красноярский край - 218 участников (4,14%), 9. Ростовская область 153 участника -(2,91%), 10. Кемеровская область – 128 участников (2,43%).

По результатам конкурса собрана статистика социального статуса участников и составлен рейтинг регионов России в теме популяризации обучения компьютерной грамотности граждан старшего возраста. Эта информация будет представлена по итогам года в Администрацию Президента РФ, а также в ведомства, ведущие работу в данной теме: Министерство связи и массовых коммуникаций РФ и Министерство труда и социальной защиты РФ.