Валерий Лимаренко поручил задействовать в ликвидации последствий циклона на Сахалине все силы и средства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня на юг Сахалина обрушился снежный циклон – порывы ветра достигают 25 метров в секунду, отмечаются сильные осадки, видимость местами составляет менее 20 метров. Задержаны авиарейсы, закрыто несколько участков дорог, ограничена работа общественного транспорта. В усиленном режиме работают коммунальные, дорожные и экстренные службы, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– Это уже вторая сильная метель с начала года, поэтому особенно важно приложить максимум усилий для расчистки наших дворов и улиц, проездов к социально значимым объектам – нельзя накапливать снег. Держим эту работу на постоянном контроле. Всем ответственным лицам даны соответствующие поручения, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.

Непогода внесла коррективы в работу главной воздушной гавани Сахалина. Из-за порывистого ветра и плохой видимости задержаны авиарейсы до Москвы, Хабаровска, Шахтерска, Петропавловска-Камчатского, Новосибирска, Владивостока, Охи и Советской Гавани.

Ограничено движение по островным дорогам на участках: Троицкое – Новотроицкое, Долинск – Быков, Южно-Сахалинск – Оха от Старорусского до Тихого, Ново-Александровск – Старорусское, Мицулевка – Корсаков.

Кроме того, из-за циклона отменено движение автобусов на маршрутах из Южно-Сахалинска до Поронайска, Александровска-Сахалинского, Смирных, Вахрушева, Макарова, Невельска, Углегорска, Красногорска, Шахтерска, Корсакова и Охотского. Актуальная информация размещается в телеграм-канале областного минтранса.

В связи с метелью на дистанционное обучение переведены учащиеся школ Корсаковского, Анивского, Долинского, Макаровского, Холмского, Томаринского, Невельского районов, а также Южно-Сахалинска. Детские сады работают в штатном режиме.

Сейчас в Аниве ведутся ремонтные работы на линии электропередачи. Непогода оставила без света около 500 человек.