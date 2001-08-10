Валерий Лимаренко поручил задействовать в ликвидации последствий циклона на Сахалине все силы и средства
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня на юг Сахалина обрушился снежный циклон – порывы ветра достигают 25 метров в секунду, отмечаются сильные осадки, видимость местами составляет менее 20 метров. Задержаны авиарейсы, закрыто несколько участков дорог, ограничена работа общественного транспорта. В усиленном режиме работают коммунальные, дорожные и экстренные службы, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
– Это уже вторая сильная метель с начала года, поэтому особенно важно приложить максимум усилий для расчистки наших дворов и улиц, проездов к социально значимым объектам – нельзя накапливать снег. Держим эту работу на постоянном контроле. Всем ответственным лицам даны соответствующие поручения, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.
Непогода внесла коррективы в работу главной воздушной гавани Сахалина. Из-за порывистого ветра и плохой видимости задержаны авиарейсы до Москвы, Хабаровска, Шахтерска, Петропавловска-Камчатского, Новосибирска, Владивостока, Охи и Советской Гавани.
Ограничено движение по островным дорогам на участках: Троицкое – Новотроицкое, Долинск – Быков, Южно-Сахалинск – Оха от Старорусского до Тихого, Ново-Александровск – Старорусское, Мицулевка – Корсаков.
Кроме того, из-за циклона отменено движение автобусов на маршрутах из Южно-Сахалинска до Поронайска, Александровска-Сахалинского, Смирных, Вахрушева, Макарова, Невельска, Углегорска, Красногорска, Шахтерска, Корсакова и Охотского. Актуальная информация размещается в телеграм-канале областного минтранса.
В связи с метелью на дистанционное обучение переведены учащиеся школ Корсаковского, Анивского, Долинского, Макаровского, Холмского, Томаринского, Невельского районов, а также Южно-Сахалинска. Детские сады работают в штатном режиме.
Сейчас в Аниве ведутся ремонтные работы на линии электропередачи. Непогода оставила без света около 500 человек.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:56 Сегодня Мэрия Южно-Сахалинска держит на контроле прохождение циклона
- 11:22 Сегодня Валерий Лимаренко поручил задействовать в ликвидации последствий циклона на Сахалине все силы и средства
09:28 Сегодня Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине проходят курс тактической медицины
11:27 Сегодня Оперативный штаб по ликвидации циклона прошел в Южно-Сахалинске
08:59 12 Января Метель накрыла юг Сахалина, отменен ряд автобусных маршрутов
12:15 9 Января На Сахалине подросток сжег повздорившего с ним бомжа
16:53 10 Января В Поронайске застолье закончилось убийством
11:41 9 Января Южносахалинцев приглашают 9 января приобрести треску, навагу и минтай
- 02:30 30 Декабря Что такое саундбар и зачем он нужен?
12:26 20 Декабря В департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка Южно-Сахалинска пройдет горячая телефонная линия
10:59 20 Декабря На Сахалине гражданин Таджикистана пытался дать взятку сотруднику ФСБ, чтобы его земляков побыстрее депортировали
16:46 27 Декабря Опубликован план праздничных мероприятий в Южно-Сахалинске на новогодние праздники
Выбор редакции
- 14:58 Сегодня На Сахалине крупная строительная компания выплатила зарплату только после вмешательства судебных приставов
- 16:26 11 Января 22 перехватывающие парковки в Южно-Сахалинске уже готовы к приему транспорта
- 10:08 11 Января Автовладельцев Южно-Сахалинска просят не оставлять машины на обочинах, так как город чистят от снега
- 10:08 10 Января Владимир Путин пообщался по телефону с участницей акции "Ёлка желаний" из Южно-Сахалинска
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?