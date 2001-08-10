Тихоокеанское
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09:28, | Новости общества Сахалина и Курил

Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине проходят курс тактической медицины

Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине проходят курс тактической медицины

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине совершенствуют  навыки и действия по тактической медицине, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В рамках занятий по боевой подготовке на полигоне «Троицкий», под руководством опытных инструкторов и специалистов медицинской службы армейского корпуса ВВО, военнослужащие проходят курс боевой тактической медицины.

Военнослужащие на практических занятиях учатся применять специальные медицинские и подручные средства, при оказании первой помощи. Отрабатывают  действия боевой группы, при проведении экстренной эвакуации условно раненного в безопасную зону.

Курс тактической медицины с военнослужащими ВВО на Сахалине проходит с учётом опыта боевых действий в зоне специальной военной операции.

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