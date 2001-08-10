Мэрия Южно-Сахалинска держит на контроле прохождение циклона
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Городской округ продолжает находиться под влиянием снежного циклона. С 11 января в Южно-Сахалинске действует режим «повышенная готовность». В настоящий момент все службы города работают в штатном режиме, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Также в обычном режиме осуществляется движение городских автобусов. Вместе с тем наблюдается усиление ветра, сильный снег. Просим горожан воздержаться от поездок на дальние расстояния. По информации министерства транспорта Сахалинской области, из-за плохой видимости ограничено движение на автомобильной дороге Южно-Сахалинск- Оха, Троицкое-Новотроицкое, временно прекращено движение автобусов по маршрутам 117 (Южно-Сахалинск- Ново-Троицкое) и 112 (Южно-Сахалинск-Долинск), 174 (Южно-Сахалинск-Оха), 115 (Южно-Сахалинск-Корсаков).
В связи с аварийным отключением электроэнергии не работают светофорные объекты на пересечении ул. Сахалинской и Холмской, также не работает светофорный объект с вызывной фазой для пешеходов на ул. Сахалинская, 184а.
Напомним, сегодня, 15 января, учащиеся всех школ городского округа переведены на дистанционное обучение. Детские сады работают в штатном режиме.
О возникновении любых чрезвычайных ситуаций необходимо сообщать в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону — 112. Номера телефонов оперативных служб размещены на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска в разделе «Актуально».
Информация о дорожной обстановке оперативно обновляется в официальном телеграм-канале администрации Южно-Сахалинска.
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