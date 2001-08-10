Тихоокеанское
информационное агентство
12 Января 2024
Сейчас 18:23
88,78|97,54|66,91
Зам дальневосточного транспортного прокурора проведет выездной прием граждан в Сахалинской области
17:27, | Новости общества Сахалина и Курил

На территории 10 районов Сахалинской области прогнозируются неблагоприятные погодные явления

На территории 10 районов Сахалинской области прогнозируются неблагоприятные погодные явления

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

13 января на территории Курильского и Южно-Курильского районов прогнозируется умеренный снег, ветер порывами до 25-30 м/с, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

14 января на территории Долинского, Холмского, Невельского районов лавиноопасно.

15 января 2024 года на территории  Макаровского, Долинского, Анивского, Корсаковского, Невельского, Холмского, Томаринского районов и  города Южно-Сахалинск прогнозируется сильный снег , ветер порывами 15-20 м/с, метель, лавиноопасно. 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?