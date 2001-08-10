Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отметить старый новый год планирует каждый третий житель Южно-Сахалинска, пишет SuperJob. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из Южно-Сахалинска.

Отмечать старый новый год планируют 32% жителей Южно-Сахалинска. Судя по комментариям, чаще всего речь идет не о масштабных застольях, а о «легких домашних посиделках».

Женщины будут праздновать новый год по старому стилю чаще мужчин (34 и 31% соответственно). Больше всего желающих отметить неофициальную дату - среди респондентов старше 45 лет (35%): «Это наша история, забывать нельзя».

Старый новый год в кругу коллег будут встречать 4% горожан.

Время проведения: 10—11 января 2024 года