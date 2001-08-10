Тихоокеанское
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15:52, | Новости общества Сахалина и Курил

Наважья путина разворачивается в Поронайском районе

Наважья путина разворачивается в Поронайском районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В заливе Терпения стартовала наважья путина. В настоящее время на активном промысле в заливе работают суда трех рыбопромысловых предприятий – поронайских СПК РК «Дружба», ООО «Поронайский зверосовхоз» и макаровского ООО «Рыбак». По состоянию на 11 января на счету рыбаков чуть более 500 тонн добытой рыбы. До конца путины промысловики планируют освоить свыше 5 тысяч тонн наваги.
 
На прилавки магазинов района первая навага, замороженная естественным способом, поступила еще вчера. Приобрести навагу свежего улова от ООО «Рыбак» можно в магазинах «Виола», «Центральный», «Рассвет», «Горизонт» и «Елена» в Поронайске и магазине «Валерия» в пгт Вахрушев. Сегодня навага также поступит в продажу в специализированный объект СПК РК «Дружба» - киоск «Морепродукты» (ул. Октябрьская, 2). Цена за килограмм ценной рыбы составляет от 80 рублей.
 
По традиции в Поронайском районе в период наважьей путины пройдет благотворительная акция по бесплатной раздаче рыбы. Бесплатную навагу планируется передать незащищенным категориям граждан и социальным учреждениям.

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