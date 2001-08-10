Тихоокеанское
информационное агентство
12 Января 2024
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15:16, | Новости общества Сахалина и Курил

Учащиеся Восточной гимназии написали письма бойцам в зону проведения СВО

Учащиеся Восточной гимназии написали письма бойцам в зону проведения СВО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ещё во время Великой Отечественной войны письмо стало символом надежды. Каждый солдат ждал весточку от родных и близких.

Учащиеся Восточной гимназии присоединились к акции "Спасибо", совместно с партией "Единая Россия" написали письма поддержки с благодарностью бойцам, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции.

Вскоре, наши Защитники получат от ребят долгожданную весточку, которая напомнит им, что в них верят и очень ждут дома.

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