Учащиеся Восточной гимназии написали письма бойцам в зону проведения СВО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ещё во время Великой Отечественной войны письмо стало символом надежды. Каждый солдат ждал весточку от родных и близких.

Учащиеся Восточной гимназии присоединились к акции "Спасибо", совместно с партией "Единая Россия" написали письма поддержки с благодарностью бойцам, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции.

Вскоре, наши Защитники получат от ребят долгожданную весточку, которая напомнит им, что в них верят и очень ждут дома.