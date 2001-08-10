Губернатор проинспектировал расчистку Южно-Сахалинска от снега
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре все силы брошены на уборку снега с основных улиц и магистралей, ведущих в планировочные районы и села муниципалитета. На данный момент проезд обеспечен по всем городским направлениям. Глава региона поручил расчищать дороги и дворы непрерывно, не дожидаясь окончания метели. По прогнозам синоптиков, сильный ветер и снег сохранятся до вечера, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Губернатор вместе с руководством администрации Южно-Сахалинска проинспектировал, как расчищен двор одного из домов на проспекте Мира. Здесь убрали снег с придомовой территории и от входных групп в подъезды, обеспечили проезд к контейнерной площадке, чтобы можно было вывезти мусор.
– С раннего утра дворники вышли на улицы, привлекли всех по максимуму. Во дворах сейчас работаем шнекороторными машинами. Также у нас заключены договоры на тяжелую технику – погрузчики, – рассказала руководитель ЖЭУ-2 Тамара Домарад.
Госжилинспекция и муниципальные службы ведут постоянный мониторинг качества расчистки города.
– На настоящий момент пять управляющих компаний и одно ТСЖ не справились со своими задачами. Всего в областном центре зарегистрировано 88 управляющих компаний, 26 из них имеют обширный жилой фонд. Совместно с прокуратурой будет проведена проверка и предоставлены материалы для привлечения управляющих компаний к административной ответственности, – отметил руководитель ГЖИ Сахалинской области Константин Истомин.
О недобросовестной работе коммунальных предприятий жители могут сообщить на горячую линию ГЖИ: 43-24-20 или в отдел муниципального жилищного контроля: 300-785 (доб. 1-5).
– Такая непогода – это серьезный вызов. Муниципальным властям необходимо в постоянном режиме убирать снег столько раз, сколько нужно. Задача – сделать так, чтобы люди могли спокойно выехать со двора и пройти в подъезд. Все алгоритмы у в прошлом году уже отработаны, есть достаточно людей и техники. Для компаний, которые плохо справляются со своей работой, будут приняты соответствующие меры, – подчеркнул Валерий Лимаренко.
Дороги и тротуары областного центра обслуживаются в режиме патрульной расчистки. Техника приступила к работе ночью. Основная задача – обеспечить проезд ко всем социально значимым учреждениям и поддержать работу общественного транспорта. Сейчас общественный транспорт в Южно-Сахалинске работает в штатном режиме.
Отметим, что 12 и 13 января школы областного центра переведены на дистанционное обучение.
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