Сахалинэнерго восстановило электроснабжение населённых пунктов Анивского района
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ПАО «Сахалинэнерго» продолжает восстановительные работы на линиях электропередачи в южных районах Сахалина, поврежденных циклоном на Сахалине в ночь с 11 на 12 января. Электрические сети напряжением 35 кВ и выше выдержали натиск непогоды. Зафиксированы сбои в работе ряда ЛЭП среднего и низкого класса напряжения. В ликвидации последствий непогоды участвуют 8 бригад компании (17 человек) и 8 единиц техники.
Накануне аварийно-восстановительные и оперативно-выездные бригады ПАО «Сахалинэнерго» были переведены в режим повышенной готовности, установлено круглосуточное дежурство руководящего состава компании.
По состоянию на 13 часов сегодняшнего дня энергетики Сахалинэнерго восстановили электроснабжение в г. Аниве и селе Новотроицкое. Продолжаются ремонтные работы на ЛЭП, обеспечивающие электроэнергией села Дачное, Соловьевка Корсаковского района, а также ряд улиц в микрорайонах г. Южно-Сахалинска – Луговом, Новоалександровске, Октябрьском, более подробная информация на сайте.
Ремонтные работы осложняются ветром и снегом. Тем не менее, энергетики прикладывают все силы, чтобы восстановить электроснабжение в течение сегодняшнего дня.
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