Военнослужащие на Сахалине тренируются кидать РГД-5

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Занятия проводятся под руководством опытных офицеров армейского корпуса ВВО на специально подготовленных учебных точках на полигоне «Троицкий», рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СВО.

Перед выполнением упражнения каждый военнослужащий сначала сдаёт практические зачёты на знание требований безопасности и порядок метания с использованием учебной гранаты.

Особое внимание при проведении занятий по метанию боевых гранат уделяется соблюдению техники и мер безопасности.