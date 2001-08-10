Тихоокеанское
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12 Января 2024
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12:32, | Новости общества Сахалина и Курил

Военнослужащие на Сахалине тренируются кидать РГД-5

Военнослужащие на Сахалине тренируются кидать РГД-5

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Занятия проводятся под руководством опытных офицеров армейского корпуса ВВО на специально подготовленных учебных точках на полигоне «Троицкий», рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СВО.

Перед выполнением упражнения каждый военнослужащий сначала сдаёт практические зачёты на знание требований безопасности и порядок метания с использованием учебной гранаты.

Особое внимание при проведении занятий по метанию боевых гранат уделяется соблюдению техники и мер безопасности.

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