Зам дальневосточного транспортного прокурора проведет выездной прием граждан в Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заместитель Дальневосточного транспортного прокурора Алексей Легезин проведет выездной прием граждан и предпринимателей в г. Южно-Сахалинске по вопросам исполнения законов в сфере деятельности воздушного, водного и железнодорожного транспорта, соблюдения требований таможенного законодательства, а также при осуществлении оперативно-розыскной и уголовнопроцессуальной деятельности правоохранительными органами на транспорте.

Мероприятие состоится 19 января с 14-00 до 15-00 в здании Сахалинской транспортной прокуратуры по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, д. 34.

По возникшим вопросам можно обращаться по телефону: 8 (4212) 29-04-71 старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора по рассмотрению обращений и приему граждан, 8 (4242) 42-49-01 заместитель Сахалинского транспортного прокурора Односторонцев Р.В.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт).