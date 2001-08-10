На Сахалине установлен новый рекордный максимум потребления электрической мощности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ПАО «Сахалинэнерго» (входит в Группу РусГидро) обновлен максимум потребляемой мощности в Сахалинской энергосистеме. По оперативным данным Ситуационно-аналитического центра компании 31 декабря 2023 года в часы вечернего максимума потребление мощности достигло 485 МВт. За последние пять лет этот показатель вырос на 7,2 процента, рассказали ТИА "ОСтрова" в энергетической компании.

Неуклонный рост потребляемой мощности наблюдается в Сахалинской энергосистеме с 2015 года, когда он составлял 392 МВт. С тех пор этот показатель постоянно увеличивается – в 2017 – 395 МВт, в 2019 – 445 МВт, в 2020 - 451 МВт.

Обеспечить растущие потребности позволила проведенная РусГидро и Сахалинэнерго работа по увеличению генерирующих мощностей, строительству и реконструкции электросетевых объектов.