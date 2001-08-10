В областном центре ведется расчистка городских улиц от снега

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дорожные и коммунальные службы сосредоточены на расчистке улиц и основных магистралей, ведущих в планировочные районы и села муниципалитета. На данный момент проезд обеспечен по всем городским направлениям, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

По информации синоптиков, погодные условия ухудшатся днем. Сильный ветер сохранится до вечера. Вместе с тем все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. При возникновении чрезвычайных ситуаций южносахалинцам следует обращаться по телефону ЕДДС: 112.

В режиме патрульной расчистки обслуживаются проезжая часть и тротуары областного центра. Дорожная техника приступила к работе ночью. Утром транспорт ушел на пересменку. Сейчас практически все спецмашины вновь вышли на расчистку города. Основная задача — обеспечение проезда к социальным учреждениям, а также работы общественного транспорта. Отметим, 12 и 13 января учащиеся всех общеобразовательных учреждений города переведены на дистанционное обучение.