В декабре жители Сахалинской области отсортировали пластик, стекло и металл общим весом 173 тонны

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинцы ответственно отнеслись к раздельному сбору отходов в последний месяц 2023 года. В декабре жители региона отсортировали пластик, стекло и металл общим весом 173 тонны. Все вторсырьё отправится на материк на перерабатывающие заводы. Раздельное накопление отходов в Сахалинской области стало возможным благодаря реализации национального проекта «Экология», инициированного президентом России Владимиром Путиным, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.

Больше всего отсортированных отходов в этом месяце зафиксировано в Южно-Сахалинске – 135 тонн. На втором месте расположился Анивский район – 7, 5 тонн, на третьем – Долинск – 6 тонн. Перечисленные районы традиционно занимают лидирующие позиции по объему накопленного вторсырья.

- Собирать в отдельный мешок пластиковые, стеклянные бутылки и жестяные банки – это норма жизни для меня, моей семьи и моих друзей. Знаю, что так стали делать очень многие жители города. Надеюсь, что в ближайшее время все островитяне присоединятся к проекту, таким образом внесут свой вклад в сохранении экологии области, - поделился житель Южно-Сахалинска Алексей Тен.

Все раздельно накопленные отходы необходимо выбросить в сетчатый контейнер. Отдельным рейсом мусоровозы забирают их содержимое не реже одного раза в неделю в районах и два-три раза в неделю – в областном центре. На полигонах отходы подвергаются глубокой сортировке.

Далее по мере накопления вторсырьё отправляется в Хабаровск, Уссурийск, Владивосток, Новосибирск на перерабатывающие заводы, где получит новую жизнь и будет использовано при производстве.

- Раздельное накопление отходов становится полезной экопривычкой сахалинцев. Наращивание объемов сортировки, создание соответствующей инфраструктуры, расширение географии проекта – это путь к цивилизованной системе обращения с отходами. И Сахалинская область уже встала на эти экорельсы, - отметила министр ЖКХ Наталия Куприна.

Напомним, в настоящее время система раздельного сбора отходов внедрена в 15 районах Сахалина, установлено более 1600 тысяч сетчатых контейнеров. В ближайшее время к программе присоединяться Курильские острова. Для данных территорий в конце 2023 года были приобретены и доставлены сетчатые контейнеры для сбора пластика, стекла и металла.