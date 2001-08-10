В первые дни нового года сахалинцы увлеклись спортом, красотой и гороскопами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Аналитики МТС Банка и маркетплейса услуг YouDo.com провели совместное исследование расходов россиян в период новогодних каникул. Практически в три раза вырос спрос на массаж, а в топ самых востребованных специалистов попали репетиторы по китайскому языку и астрологи.

В первые дни 2024 года россияне стали больше внимания уделять своему здоровью, внешнему виду и образованию. Одной из самых популярных оздоровительных услуг на новогодних каникулах стал массаж. В МТС Банке отмечают рост спроса в массажных салонах в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средний чек при этом снизился на 25% до 2400 рублей.

В салонах красоты и барбершопах количество транзакций увеличилось на 18%, а средний чек – на 7% до 2100 рублей. Стали более востребованы и СПА-услуги, спрос на них вырос на 16%, а средний чек – на 26% до 3200 рублей.

В аптеках выросло количество продаж БАДов и витаминов на 14%, средний чек остался на уровне прошлого года и составил 690 рублей.

Аналитики МТС Банка считают, что одной из причин роста популярности услуг в индустрии красоты и здоровья стала аномально холодная погода во многих регионах России.

По данным маркетплейса услуг YouDo.com в первые дни 2024 года спрос на услуги категории «Красота и здоровье» вырос на 74%, а на услуги категории «Репетиторы и обучение» – на 61%. Тройку лидеров по росту популярности замыкают астрологи, которые смогут составить персональный гороскоп на год, – их стали искать на 53% чаще.

Наиболее популярные услуги у россиян в начале 2024 года на YouDo.com:

1. Персональный тренер – 2 100 рублей;

2. Диетолог – 2 020 рублей;

3. Косметолог – 2 010 рублей;

4. Репетитор по английскому языку – 1 870 рублей;

5. Репетитор по китайскому языку – 1 920 рублей;

5. Астролог – 1 590 рублей.

Методология исследования.

Исследование основано на анализе обезличенных данных маркетплейса услуг YouDo.com и по банковским картам клиентов МТС Банка во всех регионах России с 1 по 8 января 2023-2024 годов по соответствующим МСС-кодам.