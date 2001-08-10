Социальный фонд одобрил сахалинцам более 1,5 тысячи заявлений на продление единого пособия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские семьи, у которых истекает срок выплаты единого пособия, могут подать заявление в Социальный фонд, чтобы обеспечить непрерывную выплату пособия и возможность спокойно подтвердить право на него, если в этом появится необходимость. В декабре 2023 года отделение СФР по Сахалинской области приняло 1 тыс. 530 положительных решений по заявлениям островных семей, рассказали ТИА "Острова" в региональном социальном фонде.

Согласно действующим правилам, единое пособие назначается на 12 месяцев, по истечении которых выплата прекращается. Чтобы продлить пособие еще на год, нужно заново подать заявление в Социальный фонд. Сделать это можно заранее – в течение месяца до конца срока выплаты.

Для самых первых получателей пособия, которым оно было оформлено в январе 2023 года, такой срок наступил в декабре 2023 года, поэтому островные родители уже в прошлом месяце начали подавать заявления для продления выплат. Всего в декабре 2023 года отделение СФР по Сахалинской области приняло 1 тыс. 530 положительных решений по заявлениям островитян.

Семьям, которым единое пособие было назначено в феврале, марте 2023 года и позднее, обращаться с новым заявлением нужно не ранее, чем за месяц до окончания выплат. Если родители не успевают продлить пособие заранее, они смогут подать заявление и позднее. В случае его одобрения выплату предоставят с месяца подачи заявления.

При продлении пособия, как и при первичном назначении, Социальный фонд проверяет доходы и имущество семьи, чтобы определить ее нуждаемость в социальной поддержке. Для большинства получателей такая проверка проходит незаметно, поскольку Соцфонд самостоятельно уточняет все необходимые сведения о семье.

Поданное заявление на пособие Социальный фонд рассматривает в течение 10 рабочих дней. В случае успешного продления родители будут получать выплату в привычные для себя сроки, в которые средства приходили до этого. При безналичном зачислении на счет в банке выплата поступит 3-го числа за предыдущий месяц, при доставке почтой – с 1-го по 25-е число за предыдущий месяц.

Подать заявление на оформление единого пособия можно на портале Госуслуг, в МФЦ или в любой клиентской службе Социального фонда.

Напомним, что единое пособие было введено в России с 2023 года. Оно заменило несколько ранее существовавших выплат на детей и беременным женщинам. На выплату имеют право семьи с доходами меньше прожиточного минимума на человека. Чтобы средства получали те, кто в них действительно нуждается, при оформлении применяется оценка доходов и имущества семьи.

От доходов зависит и размер пособия. Он составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума. В Сахалинской области выплата на детей в 2024 году составит:

50 % (базовый размер выплаты) – 10 857,50 руб.;

75 % (назначается, если с учетом назначения 50 % размер среднедушевого дохода семьи остается ниже прожиточного минимума) – 16 286,25 руб.;

100 % (одобряется, если при назначении 75 % среднедушевой доход все равно меньше прожиточного минимума) – 21 715 руб.