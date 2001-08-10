Тихоокеанское
информационное агентство
12 Января 2024
Сейчас 11:33
88,78|97,54|66,91
В декабре жители Сахалинской области отсортировали пластик, стекло и металл общим весом 173 тонны
09:20, | Новости общества Сахалина и Курил

Социальный фонд одобрил сахалинцам более 1,5 тысячи заявлений на продление единого пособия

Социальный фонд одобрил сахалинцам более 1,5 тысячи заявлений на продление единого пособия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские семьи, у которых истекает срок выплаты единого пособия, могут подать заявление в Социальный фонд, чтобы обеспечить непрерывную выплату пособия и возможность спокойно подтвердить право на него, если в этом появится необходимость. В декабре 2023 года отделение СФР по Сахалинской области приняло 1 тыс. 530 положительных решений по заявлениям островных семей, рассказали ТИА "Острова" в региональном социальном фонде.

Согласно действующим правилам, единое пособие назначается на 12 месяцев, по истечении которых выплата прекращается. Чтобы продлить пособие еще на год, нужно заново подать заявление в Социальный фонд. Сделать это можно заранее – в течение месяца до конца срока выплаты.

Для самых первых получателей пособия, которым оно было оформлено в январе 2023 года, такой срок наступил в декабре 2023 года, поэтому островные родители уже в прошлом месяце начали подавать заявления для продления выплат. Всего в декабре 2023 года отделение СФР по Сахалинской области приняло 1 тыс. 530 положительных решений по заявлениям островитян.

Семьям, которым единое пособие было назначено в феврале, марте 2023 года и позднее, обращаться с новым заявлением нужно не ранее, чем за месяц до окончания выплат. Если родители не успевают продлить пособие заранее, они смогут подать заявление и позднее. В случае его одобрения выплату предоставят с месяца подачи заявления.

При продлении пособия, как и при первичном назначении, Социальный фонд проверяет доходы и имущество семьи, чтобы определить ее нуждаемость в социальной поддержке. Для большинства получателей такая проверка проходит незаметно, поскольку Соцфонд самостоятельно уточняет все необходимые сведения о семье.

Поданное заявление на пособие Социальный фонд рассматривает в течение 10 рабочих дней. В случае успешного продления родители будут получать выплату в привычные для себя сроки, в которые средства приходили до этого. При безналичном зачислении на счет в банке выплата поступит 3-го числа за предыдущий месяц, при доставке почтой – с 1-го по 25-е число за предыдущий месяц.

Подать заявление на оформление единого пособия можно на портале Госуслуг, в МФЦ или в любой клиентской службе Социального фонда.

Напомним, что единое пособие было введено в России с 2023 года. Оно заменило несколько ранее существовавших выплат на детей и беременным женщинам. На выплату имеют право семьи с доходами меньше прожиточного минимума на человека. Чтобы средства получали те, кто в них действительно нуждается, при оформлении применяется оценка доходов и имущества семьи.

От доходов зависит и размер пособия. Он составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума. В Сахалинской области выплата на детей в 2024 году составит:

50 % (базовый размер выплаты) – 10 857,50 руб.;

75 % (назначается, если с учетом назначения 50 % размер среднедушевого дохода семьи остается ниже прожиточного минимума) – 16 286,25 руб.;

100 % (одобряется, если при назначении 75 % среднедушевой доход все равно меньше прожиточного минимума) – 21 715 руб.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?