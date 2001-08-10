Тихоокеанское
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09:18, | Новости общества Сахалина и Курил

Аналитика МТС: в 2023 году сахалинцы чаще покупали новые телефоны

Аналитика МТС: в 2023 году сахалинцы чаще покупали новые телефоны

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Цифровая экосистема МТС проанализировала рынок смартфонов в России, в том числе в Сахалинской области. По итогам 2023 года в стране было продано на 26% больше устройств, чем годом ранее.

По мнению аналитиков МТС, главным фактором, повлиявшим на высокие результаты продаж, стал отложенный спрос. Так, в последние два года покупатели старались повременить с покупкой смартфонов в связи с появлением новых экономических факторов. В свою очередь, ритейлеры смогли не только перестроить логистические цепочки, но и обеспечить непрерывную маркетинговую активность. Еще одна причина — стремительное расширение предложений в различных ценовых сегментах китайскими производителями, которые активно замещают бренды из других стран.

В 2023 году по сравнению с предыдущим годом продажи смартфонов в стране увеличились на 26% в штуках и на 22% в деньгах. Средняя цена смартфонов снизилась на 3% за счёт высокого роста в сегменте до 10 тыс. рублей – за год он увеличился в 1,5 раза. Сейчас на него приходится 37% продаж в штуках. Также аналитики зафиксировали рост продаж на 50% в сегменте 30-40 тыс. (5% рынка) и в сегменте дороже 80 тыс. рублей (5% рынка).

Китайские бренды продолжают укреплять свои позиции. По итогам 2023 года их доля в штуках составила 81%, что на 10% больше, чем год назад. Infinix и TECNO показали самый высокий прирост как в штуках, так и в деньгах. Например, продажи бренда Infinix выросли в 4 раза в штуках, что позволило ему войти в топ-5 популярных брендов по итогам года. Продажи TECNO выросли в 2,2 раза – за год бренд поднялся на вторую позицию по продажам в штуках. 

Топ-5 брендов в штуках итогам 2023 года

1.Xiaomi – 30%

2.TECNO – 14%

3.Samsung и Realme – по 11%

4.Infinix – 10%

5.Apple – 8%

Среди самых популярных моделей в штуках по итогам 2023 года лидирует Redmi (Xiaomi) – на этот бренд приходится семь устройств в топ-10. В деньгах самым популярным брендом стал Apple c аналогичным показателем в топ-10.

Топ-10 самых продаваемых моделей в штуках

1.Redmi 9A 32 GB

2.Redmi A2 PLUS 64 GB

3.Redmi 12C 128 GB

4.Redmi NOTE 12 128 GB

5.Tecno SPARK 10C 64 GB

6.Redmi 12C 64 GB

7.Redmi NOTE 12 128 GB

8.Infinix HOT 30I 128 GB

9.iPhone 13 128 GB

10.Redmi 10C 128 GB

 

Топ-10 самых продаваемых моделей по выручке

 

1.iPhone 14 PRO MAX 256 GB

2.iPhone 13 128 GB

3.iPhone 14 PRO 256 GB

4.iPhone 14 128 GB

5.iPhone 14 PRO MAX 128 GB

6.iPhone  14 PRO 128 GB

7.iPhone 11 128 GB

8. Samsung Galaxy A54 256 GB

9. Samsung Galaxy S23 ULTRA 256 GB

10. Redmi NOTE 12 128 GB

 

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