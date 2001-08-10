Аналитика МТС: в 2023 году сахалинцы чаще покупали новые телефоны

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Цифровая экосистема МТС проанализировала рынок смартфонов в России, в том числе в Сахалинской области. По итогам 2023 года в стране было продано на 26% больше устройств, чем годом ранее.

По мнению аналитиков МТС, главным фактором, повлиявшим на высокие результаты продаж, стал отложенный спрос. Так, в последние два года покупатели старались повременить с покупкой смартфонов в связи с появлением новых экономических факторов. В свою очередь, ритейлеры смогли не только перестроить логистические цепочки, но и обеспечить непрерывную маркетинговую активность. Еще одна причина — стремительное расширение предложений в различных ценовых сегментах китайскими производителями, которые активно замещают бренды из других стран.

В 2023 году по сравнению с предыдущим годом продажи смартфонов в стране увеличились на 26% в штуках и на 22% в деньгах. Средняя цена смартфонов снизилась на 3% за счёт высокого роста в сегменте до 10 тыс. рублей – за год он увеличился в 1,5 раза. Сейчас на него приходится 37% продаж в штуках. Также аналитики зафиксировали рост продаж на 50% в сегменте 30-40 тыс. (5% рынка) и в сегменте дороже 80 тыс. рублей (5% рынка).

Китайские бренды продолжают укреплять свои позиции. По итогам 2023 года их доля в штуках составила 81%, что на 10% больше, чем год назад. Infinix и TECNO показали самый высокий прирост как в штуках, так и в деньгах. Например, продажи бренда Infinix выросли в 4 раза в штуках, что позволило ему войти в топ-5 популярных брендов по итогам года. Продажи TECNO выросли в 2,2 раза – за год бренд поднялся на вторую позицию по продажам в штуках.

Топ-5 брендов в штуках итогам 2023 года

1.Xiaomi – 30%

2.TECNO – 14%

3.Samsung и Realme – по 11%

4.Infinix – 10%

5.Apple – 8%

Среди самых популярных моделей в штуках по итогам 2023 года лидирует Redmi (Xiaomi) – на этот бренд приходится семь устройств в топ-10. В деньгах самым популярным брендом стал Apple c аналогичным показателем в топ-10.