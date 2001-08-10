Метель накрыла юг Сахалина, отменен ряд автобусных маршрутов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ночь на 12 января южные районы Сахалина накрыла метель. В областном центре отмечается сильный ветер и снег. Видимость местами нулевая - пассажирский автобус до Новотроицкого отменили, авиарейс в Шахтёрск задержали ориентировочно до 12:00, пишет astv.ru.

Как сообщили в администрации, автобусы в городе работают в штатном режиме. Маршруты №111, 112 и 115, связывающие Южно-Сахалинск с Анивой, Долинском и Корсаковом, вышли на линию, но ведётся мониторинг состояния трасс.

Пассажирские автобусы №117 из Новотроицкого успели сделать несколько рейсов, после их отменили.

"Сильно метёт примерно до взлётной полосы, очень плохая видимость, после нормально. Машин из Новотроицкого едет много. Когда движешься в колонне, медленно друг за другом, проехать можно. Видели только одну машину, застрявшую на обочине. Дорога пока не перекрыта", - прокомментировал очевидец.

В Синегорск утром вышел дежурный автобус, но есть сложности со спуском в населённый пункт. Учитывая, что циклон только набирает силу, специалисты не исключают, что трассу придётся закрыть.

"Просим горожан сегодня максимально остаться дома, не выезжать за пределы населённых пунктов, работодателей - по возможности перевести коллективы на дистанционный режим работы", - подчеркнули в мэрии.

Ограничили движение межмуниципальных автобусов по восьми маршрутам. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Ограничено движение общественного транспорта на участке автодороги Южно-Сахалинск-Оха.

Временно прекращено движение автобусов следующих по маршрутам:

№ 502 "Южно-Сахалинск - Поронайск-Южно-Сахалинск";

№ 509 "Южно-Сахалинск - Вахрушев-Южно-Сахалинск";

№ 510 "Южно-Сахалинск - Макаров-Южно-Сахалинск";

№ 507 "Южно-Сахалинск - Смирных - Южно-Сахалинск";

№ 504 "Южно-Сахалинск - Александровск-Сахалинский -Южно-Сахалинск";

№ 527 "Южно-Сахалинск - Шахтерск-Южно-Сахалинск";

№ 523 "Южно-Сахалинск - Углегорск-Южно-Сахалинск";

№ 112 "Южно-Сахалинск - Долинск - Южно-Сахалинск".

В ночь на 12 января в Южно-Сахалинске работали 205 единиц техники и 71 рабочий. В настоящее время после смены спецтранспорт ушёл на дозаправку, идёт пересменка водителей. В течение дня будут работать 183 единицы техники и 121 рабочий.

Школьники в южных районах, а также в Макаровском округе, сегодня на дистанционном обучении. Специалисты предупреждают, что метель усилится в течение дня.