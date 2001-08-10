В Южно-Сахалинске начали заселять "Уюн парк"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ПИК приступил к заселению трех корпусов жилого квартала «Уюн парк» в Южно-Сахалинске – ключи от квартир получат 400 семей. Это первые дома, которые компания вводит на Дальнем Востоке. Сегодня на этапе строительства находятся еще 14 корпусов «Уюн парка» общей жилой площадью 109 тыс кв.метров.
Один из корпусов сдается с полностью готовой отделкой, остальные — с предчистовой отделкой white box. Кроме того, в проекте уже выполнено уличное благоустройство: во дворах оборудованы детские и спортивные площадки, а также места для отдыха.
Помимо жилых корпусов в проекте предусмотрены: детский сад на 290 мест, школа для 1800 учеников, многоуровневые паркинги, магазины, кафе и другие полезные сервисы.
«Уюн парк» — масштабный проект ПИК, который еще в 2021 году предложил сахалинцам принципиально новое качество жизни: современные стандарты строительства, комплексное благоустройство, квартиры с отделкой и инновационные для местного рынка онлайн-продажи.
Компания учла и особенности региона — все здания обладают повышенной сейсмоустойчивостью и способны выдержать землетрясение в 8 баллов. Для этого при строительстве используются передовые технологии: здания выполнены из монолитного железобетонного каркаса с несущими продольными и поперечными стенами.
ПИК стал первым федеральным девелопером на Дальнем Востоке и сегодня возводит жилые проекты и объекты социальной инфраструктуры не только в Южно-Сахалинске, но во Владивостоке, Благовещенске и Хабаровске.
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