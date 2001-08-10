22 перехватывающие парковки в Южно-Сахалинске уже готовы к приему транспорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация города и все коммунальные службы готовятся к предстоящему циклону в пятницу, 12 января. Мэрия сообщает, что для размещения личного транспорта жителей заблавременно подготовлены 22 перехватывающие парковки. Автовладельцы уже сегодня могут оставлять здесь свои машины:

К приему транспорта на время прохождения циклона, а также на период уборки снега дорожными службами готовы 22 площадки, которые рассчитаны более чем на 1000 машиномест.

Перехватывающие парковки, где уже можно расположить свой транспорт, расположены по следующим адресам:

- на ул. Горнолыжной (в районе стадиона «Спартак»);

- в районе подъезда к гондольно-кресельной дороге (СТК «Горный воздух»);

- в районе ул. Священномученика Илариона Троицкого, 4 (исторический парк «Россия - моя история»);

- площадь Победы;

- на участке ул. Горького вдоль площади Славы и напротив площади;

- в районе ул. Карла Маркса, 51 (заезд с ул. А. Буюклы);

- в районе ул. Комсомольской, 280 А;

- в районе перекрестка ул. Пуркаева и Горького (севернее СК «Кристалл»);

- пер. Алтайский (парковка в районе городского парка);

- ул. Хабаровская на территории от пр. Мира до ул. Дзержинского;

- в районе ул. Комсомольской, 111 (между ул. Горной и пер. Студенческим);

- парковка западнее музея книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» (заезд с ул. А.Буюклы);

- ул. Поповича, парковка между домами №14 и 18;

- в районе ул. Детской,4 (парковка городского парка);

- в районе ул. Комсомольской, 133 (парковка городского парка);

- парковка вдоль ул. Физкультурной напротив дома № 24;

- в районе ярмарочной площадки по ул. Дзержинского (заезд с ул. Рождественской);

- ул. Детская, 18 А (западная сторона);

- в районе ул. Фабричной, 45 (в районе снесенного дома);

- парковка в районе пересечения пр. Мира и ул. Крайняя (юго-запад);

- парковка в районе пересечения пр. Мира и ул. Крайняя (северо-запад);

- в районе дома № 23 ул. Поповича (участок между ул. Поповича и проезда М.Ю.Зацаринного).

Администрация Южно-Сахалинска обращает внимание жителей на то, что во время непогоды личный транспорт стоит оставлять на специальных площадках, чтобы не препятствовать работе городских служб по расчистке дорог, внутриквартальных проездов, дворовых территорий.