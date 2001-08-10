Тихоокеанское
информационное агентство
11 Января 2024
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Углегорские пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме
16:22, | Новости общества Сахалина и Курил

Углегорские пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме

Углегорские пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

11 января в 03.48 в диспетчерскую Углегорского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре на улице Красноармейской, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "Управление ППС".

Пожарные прибыли на место в 03.56. К этому моменту наблюдался дым из-под крыши частного жилого дома. Площадь пожара составила 6 квадратных метров.

Пожар локализовали в 04.14, а в 07.17 полностью ликвидировали.

В тушении были задействованы 6 человек личного состава и 1 единица техники. Работало звено ГДЗС.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

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