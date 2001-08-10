Южносахалинцы могут подать заявки на получение почетного знака

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Организационный комитет городского департамента образования будет принимать документы с 15 января по 15 февраля, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Почетный знак является формой поощрения родителей (семей), являющихся гражданами Российской Федерации, развивающих и укрепляющих в детях семейные традиции и ценности, формирующих у детей патриотизм и нравственность.

Почетным знаком награждаются граждане, постоянно проживающие в Южно-Сахалинске, являющиеся родителями (одним из родителей) либо иными законными представителями двоих и более детей в возрасте от 7 до 18 лет включительно, имеющих достижения в учебе, спорте, творчестве, науке и искусстве, являющиеся примером семьи для жителей областного центра.

Вместе с Почетным знаком выдаются единовременное денежное вознаграждение и удостоверение.

Документы принимаются ежедневно с 9:00 до 17:00 часов, по адресу ул. Амурская, 88 (4 этаж, каб. 402). Телефон для консультации 312-687 (доб. 5).