Новогодние праздники на Сахалине и Курилах прошли в штатном режиме

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Основным вопросом первого в этом году еженедельного совещания под руководством губернатора Валерия Лимаренко стали результаты работы служб жизнеобеспечения в период праздников. С 30 декабря по 8 января зафиксировано несколько происшествий, потребовавших особого внимания властей, но по всем были оперативно приняты необходимые меры, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Во время новогодних каникул на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило 13 435 вызовов – это почти на 14% больше прошлогодних показателей. Как рассказала руководитель агентства по делам ГО, ЧС и ПБ Сахалинской области Анна Михеева, увеличилось количество обращений в службу пожарной охраны. В период праздников произошло 28 пожаров.

7 января в Макаровском районе ввели режим ЧС из-за возгорания в 10-квартирном доме в селе Новом. Одна женщина погибла, другие жильцы эвакуировались самостоятельно. Пострадавшим в кратчайшие сроки выделят материальную помощь и предоставят жилье.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства обошлось без серьезных аварий. Все фиксируемые инциденты по снабжению потребителей теплом, светом и газом оперативно выявлялись и устранялись в нормативные сроки.

– За новогодние праздники на горячую линию ЖКХ поступило 258 заявок. В основном людей волновали вопросы расчистки от снега дворовых территорий, тротуаров и межквартальных проездов, обслуживания домов управляющими компаниями. Больше всего заявок поступило от жителей Южно-Сахалинска. Вторыми по активности стали холмчане, – рассказала министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна.

Напомним, оставить заявку по различным вопросам жилищно-коммунального хозяйства на горячую линию можно с 08:00 до 20:00, с понедельника по субботу, по номерам: 8(800)302-00-65 со стационарного телефона или *0065 – с мобильного.

На праздниках в усиленном режиме работали энергокомпании, обеспечивающие снабжение домов электричеством и бытовым газом. На объектах создали необходимый запас топлива.

Исполняющий обязанности министра энергетики области Виктор Гармидер сообщил, что на каникулах произошло 20 аварийных отключений электроэнергии в ряде районов области. Причина – неисправность оборудования на трансформаторных подстанциях и линий электропередач. В установленные регламентом сроки – до 24 часов – все было исправлено.

Губернатору Валерию Лимаренко доложили также, что на праздниках сахалинцы и курильчане не забывали об активном и полезном отдыхе. Новогодняя кампания предложили более 2 тысяч мероприятий в театрах и кинотеатрах, музеях, парках, культурно-досуговых учреждениях. Их посетили свыше 200 тысяч человек.

Декада спорта во всех районах объединила 6 тысяч приверженцев здорового образа жизни. Спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» с начала сезона посетили 67 тысяч человек – на 15 тысяч больше, чем годом ранее. Юные и взрослые сахалинцы также успели поучаствовать в массовых катаниях на коньках, тренировках со сборной России по горнолыжному спорту и других спортивно-оздоровительных мероприятиях.