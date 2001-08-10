Новогодние праздники на Сахалине и Курилах прошли в штатном режиме
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Основным вопросом первого в этом году еженедельного совещания под руководством губернатора Валерия Лимаренко стали результаты работы служб жизнеобеспечения в период праздников. С 30 декабря по 8 января зафиксировано несколько происшествий, потребовавших особого внимания властей, но по всем были оперативно приняты необходимые меры, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Во время новогодних каникул на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило 13 435 вызовов – это почти на 14% больше прошлогодних показателей. Как рассказала руководитель агентства по делам ГО, ЧС и ПБ Сахалинской области Анна Михеева, увеличилось количество обращений в службу пожарной охраны. В период праздников произошло 28 пожаров.
7 января в Макаровском районе ввели режим ЧС из-за возгорания в 10-квартирном доме в селе Новом. Одна женщина погибла, другие жильцы эвакуировались самостоятельно. Пострадавшим в кратчайшие сроки выделят материальную помощь и предоставят жилье.
В сфере жилищно-коммунального хозяйства обошлось без серьезных аварий. Все фиксируемые инциденты по снабжению потребителей теплом, светом и газом оперативно выявлялись и устранялись в нормативные сроки.
– За новогодние праздники на горячую линию ЖКХ поступило 258 заявок. В основном людей волновали вопросы расчистки от снега дворовых территорий, тротуаров и межквартальных проездов, обслуживания домов управляющими компаниями. Больше всего заявок поступило от жителей Южно-Сахалинска. Вторыми по активности стали холмчане, – рассказала министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна.
Напомним, оставить заявку по различным вопросам жилищно-коммунального хозяйства на горячую линию можно с 08:00 до 20:00, с понедельника по субботу, по номерам: 8(800)302-00-65 со стационарного телефона или *0065 – с мобильного.
На праздниках в усиленном режиме работали энергокомпании, обеспечивающие снабжение домов электричеством и бытовым газом. На объектах создали необходимый запас топлива.
Исполняющий обязанности министра энергетики области Виктор Гармидер сообщил, что на каникулах произошло 20 аварийных отключений электроэнергии в ряде районов области. Причина – неисправность оборудования на трансформаторных подстанциях и линий электропередач. В установленные регламентом сроки – до 24 часов – все было исправлено.
Губернатору Валерию Лимаренко доложили также, что на праздниках сахалинцы и курильчане не забывали об активном и полезном отдыхе. Новогодняя кампания предложили более 2 тысяч мероприятий в театрах и кинотеатрах, музеях, парках, культурно-досуговых учреждениях. Их посетили свыше 200 тысяч человек.
Декада спорта во всех районах объединила 6 тысяч приверженцев здорового образа жизни. Спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» с начала сезона посетили 67 тысяч человек – на 15 тысяч больше, чем годом ранее. Юные и взрослые сахалинцы также успели поучаствовать в массовых катаниях на коньках, тренировках со сборной России по горнолыжному спорту и других спортивно-оздоровительных мероприятиях.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:01 Сегодня На Камчатке УК оставила без внимания жалобу жильцов на прорыв трубы
11:25 Сегодня Больше всего рыбной продукции с Сахалина в 2023 году получил Китай
11:22 Сегодня Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу
10:00 Сегодня Сахалинские хоккеисты начинают борьбу во втором туре Юниорской хоккейной лиги
12:15 9 Января На Сахалине подросток сжег повздорившего с ним бомжа
13:57 5 Января Мэр Южно-Сахалинска проверил состояние городских катков
11:41 9 Января Южносахалинцев приглашают 9 января приобрести треску, навагу и минтай
16:53 Вчера В Поронайске застолье закончилось убийством
- 02:30 30 Декабря Что такое саундбар и зачем он нужен?
12:26 20 Декабря В департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка Южно-Сахалинска пройдет горячая телефонная линия
10:59 20 Декабря На Сахалине гражданин Таджикистана пытался дать взятку сотруднику ФСБ, чтобы его земляков побыстрее депортировали
16:46 27 Декабря Опубликован план праздничных мероприятий в Южно-Сахалинске на новогодние праздники
Выбор редакции
- 16:26 Сегодня 22 перехватывающие парковки в Южно-Сахалинске уже готовы к приему транспорта
- 10:08 Сегодня Автовладельцев Южно-Сахалинска просят не оставлять машины на обочинах, так как город чистят от снега
- 10:08 Вчера Владимир Путин пообщался по телефону с участницей акции "Ёлка желаний" из Южно-Сахалинска
- 18:06 9 Января На Сахалине определили сильнейших лыжников в классике
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?