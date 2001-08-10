В аэровокзале "Южно-Сахалинск" обустроили уголок для чтения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Новую зону отдыха смонтировали в зале ожидания вылетов. Оборудование и коллекцию книг предоставили терминалу сотрудники Сахалинской областной научной универсальной библиотеки, рассказали ТИА "Острова" в аэровокзале.
Теперь любой пассажир сможет скоротать время перед посадкой на воздушное судно за чтением. Для этого в обустроенном уголке есть всё необходимое: несколько стеллажей с разнообразными печатными изданиями, удобные стулья и небольшой стол. На книжных полках путешественники найдут научную, художественную и краеведческую литературу, а также последние номера островных газет и журналов.
Любую книгу из импровизированного читального зала путешественник может взять с собой в полёт. Вернуть ее можно будет, вновь оказавшись в воздушной гавани Южно-Сахалинска. Полка для литературного обмена работает и в операционном зале терминала. Если же на стеллажах не нашлось подходящего под вкусы и настроение пассажира произведения, можно отсканировать один из QR-кодов, перейти на сайт областной библиотеки и ознакомиться с её онлайн-каталогом.
«Вместе с сотрудниками областной библиотеки мы создали уютный уголок для пассажиров-книголюбов. Многие из них интересуются произведениями сахалинских писателей, краеведческой, исторической литературой. При обустройстве стеллажей коллеги это учли. Мы горды работать на островах, и нам нравится любыми способами рассказывать нашим пассажирам о регионе и его достижениях», - отметил заместитель генерального директора АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец.
Кроме того, научные сотрудники библиотеки пополнили читальные стеллажи бизнес-зала. Для пассажиров здесь разместили дополнительные номера сахалинской и федеральной периодики. Вскоре дополнительные уголки для чтения оборудуют в зоне прилёта и вип-зале терминала.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:01 Сегодня На Камчатке УК оставила без внимания жалобу жильцов на прорыв трубы
11:25 Сегодня Больше всего рыбной продукции с Сахалина в 2023 году получил Китай
11:22 Сегодня Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу
10:00 Сегодня Сахалинские хоккеисты начинают борьбу во втором туре Юниорской хоккейной лиги
12:15 9 Января На Сахалине подросток сжег повздорившего с ним бомжа
13:57 5 Января Мэр Южно-Сахалинска проверил состояние городских катков
11:41 9 Января Южносахалинцев приглашают 9 января приобрести треску, навагу и минтай
16:53 Вчера В Поронайске застолье закончилось убийством
- 02:30 30 Декабря Что такое саундбар и зачем он нужен?
12:26 20 Декабря В департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка Южно-Сахалинска пройдет горячая телефонная линия
10:59 20 Декабря На Сахалине гражданин Таджикистана пытался дать взятку сотруднику ФСБ, чтобы его земляков побыстрее депортировали
16:46 27 Декабря Опубликован план праздничных мероприятий в Южно-Сахалинске на новогодние праздники
Выбор редакции
- 16:26 Сегодня 22 перехватывающие парковки в Южно-Сахалинске уже готовы к приему транспорта
- 10:08 Сегодня Автовладельцев Южно-Сахалинска просят не оставлять машины на обочинах, так как город чистят от снега
- 10:08 Вчера Владимир Путин пообщался по телефону с участницей акции "Ёлка желаний" из Южно-Сахалинска
- 18:06 9 Января На Сахалине определили сильнейших лыжников в классике
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?