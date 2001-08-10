Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Новую зону отдыха смонтировали в зале ожидания вылетов. Оборудование и коллекцию книг предоставили терминалу сотрудники Сахалинской областной научной универсальной библиотеки, рассказали ТИА "Острова" в аэровокзале.

Теперь любой пассажир сможет скоротать время перед посадкой на воздушное судно за чтением. Для этого в обустроенном уголке есть всё необходимое: несколько стеллажей с разнообразными печатными изданиями, удобные стулья и небольшой стол. На книжных полках путешественники найдут научную, художественную и краеведческую литературу, а также последние номера островных газет и журналов.

Любую книгу из импровизированного читального зала путешественник может взять с собой в полёт. Вернуть ее можно будет, вновь оказавшись в воздушной гавани Южно-Сахалинска. Полка для литературного обмена работает и в операционном зале терминала. Если же на стеллажах не нашлось подходящего под вкусы и настроение пассажира произведения, можно отсканировать один из QR-кодов, перейти на сайт областной библиотеки и ознакомиться с её онлайн-каталогом.

«Вместе с сотрудниками областной библиотеки мы создали уютный уголок для пассажиров-книголюбов. Многие из них интересуются произведениями сахалинских писателей, краеведческой, исторической литературой. При обустройстве стеллажей коллеги это учли. Мы горды работать на островах, и нам нравится любыми способами рассказывать нашим пассажирам о регионе и его достижениях», - отметил заместитель генерального директора АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец.

Кроме того, научные сотрудники библиотеки пополнили читальные стеллажи бизнес-зала. Для пассажиров здесь разместили дополнительные номера сахалинской и федеральной периодики. Вскоре дополнительные уголки для чтения оборудуют в зоне прилёта и вип-зале терминала.