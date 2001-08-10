Парк Южно-Сахалинска в новогодние праздники посетило более 124 тысяч человек
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Во время каникул одной из главных площадок для отдыха южносахалинцев традиционно становится городской парк культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина. По подсчетам, в минувшие праздники его ежедневно посещали тысячи гостей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Городской парк традиционно провел большую подготовку в преддверии Нового года - специалисты смонтировали праздничное освещение, установили арт-объекты, тематические конструкции и ели. Работала почта Деда Мороза, проводились мастер-классы по созданию игрушек, украшений и открыток, праздничные программы для детей в развлекательном комплексе «Электрон». С середины декабря горожане могли посетить иммерсивные экскурсии, посвященные новогодней тематике. Для посетителей открыты два катка. Праздничные мероприятия продолжались все январские каникулы. Только парк в эти дни посетило 124 200 жителей и гостей города.
В этом году впервые на обновленной набережной реки Рогатка прошла праздничная программа «Путешествие Деда Мороза». Каждый день на каникулах здесь в ходе прогулки можно было встретить главного персонажа праздника.
Отметим, что праздничное оформление для создания новогоднего настроения было организовано во всех домах культуры планировочных районов и сел областного центра.
Всего на разных территориях областной столицы было проведено 350 новогодних мероприятий, которые организованно посетили около 25 тысяч человек.
В этом году впервые провели новогодние вечера для старших школьников, организаторы получили много положительных отзывов и хотят продолжить практику, отметила директор департамента культуры и туризма администрации Южно-Сахалинска Ирина Герасимова. Утренники проводились для детей разных возрастов и категорий, в том числе для семей в трудной жизненной ситуации, участников специальной военной операции.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:01 Сегодня На Камчатке УК оставила без внимания жалобу жильцов на прорыв трубы
11:25 Сегодня Больше всего рыбной продукции с Сахалина в 2023 году получил Китай
11:22 Сегодня Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу
10:00 Сегодня Сахалинские хоккеисты начинают борьбу во втором туре Юниорской хоккейной лиги
12:15 9 Января На Сахалине подросток сжег повздорившего с ним бомжа
13:57 5 Января Мэр Южно-Сахалинска проверил состояние городских катков
11:41 9 Января Южносахалинцев приглашают 9 января приобрести треску, навагу и минтай
16:53 Вчера В Поронайске застолье закончилось убийством
- 02:30 30 Декабря Что такое саундбар и зачем он нужен?
12:26 20 Декабря В департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка Южно-Сахалинска пройдет горячая телефонная линия
10:59 20 Декабря На Сахалине гражданин Таджикистана пытался дать взятку сотруднику ФСБ, чтобы его земляков побыстрее депортировали
16:46 27 Декабря Опубликован план праздничных мероприятий в Южно-Сахалинске на новогодние праздники
Выбор редакции
- 16:26 Сегодня 22 перехватывающие парковки в Южно-Сахалинске уже готовы к приему транспорта
- 10:08 Сегодня Автовладельцев Южно-Сахалинска просят не оставлять машины на обочинах, так как город чистят от снега
- 10:08 Вчера Владимир Путин пообщался по телефону с участницей акции "Ёлка желаний" из Южно-Сахалинска
- 18:06 9 Января На Сахалине определили сильнейших лыжников в классике
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?