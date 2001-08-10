Парк Южно-Сахалинска в новогодние праздники посетило более 124 тысяч человек

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во время каникул одной из главных площадок для отдыха южносахалинцев традиционно становится городской парк культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина. По подсчетам, в минувшие праздники его ежедневно посещали тысячи гостей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Городской парк традиционно провел большую подготовку в преддверии Нового года - специалисты смонтировали праздничное освещение, установили арт-объекты, тематические конструкции и ели. Работала почта Деда Мороза, проводились мастер-классы по созданию игрушек, украшений и открыток, праздничные программы для детей в развлекательном комплексе «Электрон». С середины декабря горожане могли посетить иммерсивные экскурсии, посвященные новогодней тематике. Для посетителей открыты два катка. Праздничные мероприятия продолжались все январские каникулы. Только парк в эти дни посетило 124 200 жителей и гостей города.

В этом году впервые на обновленной набережной реки Рогатка прошла праздничная программа «Путешествие Деда Мороза». Каждый день на каникулах здесь в ходе прогулки можно было встретить главного персонажа праздника.

Отметим, что праздничное оформление для создания новогоднего настроения было организовано во всех домах культуры планировочных районов и сел областного центра.

Всего на разных территориях областной столицы было проведено 350 новогодних мероприятий, которые организованно посетили около 25 тысяч человек.

В этом году впервые провели новогодние вечера для старших школьников, организаторы получили много положительных отзывов и хотят продолжить практику, отметила директор департамента культуры и туризма администрации Южно-Сахалинска Ирина Герасимова. Утренники проводились для детей разных возрастов и категорий, в том числе для семей в трудной жизненной ситуации, участников специальной военной операции.