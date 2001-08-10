Сахалинэнерго передало функции оперативно-диспетчерского управления Сахалинской энергосистемой Системному оператору
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 1 января 2024 года функции оперативно-диспетчерского управления Сахалинской энергосистемой, которые осуществлялись ПАО "Сахалинэнерго" (входит в Группу РусГидро), переданы АО "Системный оператор Единой энергетической системы" (АО "СО ЕЭС").
Торжественная церемония подписания соответствующих актов состоялась в онлайн формате в режиме телемоста. Площадкой проведения мероприятия стал павильон "Энергия жизни" Единой экспозиции ТЭК Международного форума-выставки «Россия» в Москве на ВДНХ.
В Южно-Сахалинске в мероприятии приняли участие генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго» < strong>Сергей Иртов и заместитель генерального директора филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Востока» < strong>Станислав Колесников.
Напомним, принятие Системным оператором с 1 января 2024 года функций оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных энергосистемах Камчатского края, Магаданской и Сахалинской областей, Чукотского автономного округа и в Норильско-Таймырской энергосистеме в Красноярском крае предусмотрено принятыми в июне 2022 года изменениями в Федеральный закон «Об электроэнергетике».
Централизация функций должна позволить осуществить переход в технологически изолированных энергосистемах на единые, принятые в ЕЭС России, принципы и стандарты оперативно-диспетчерского управления. Этот шаг обеспечит экономически и технологически обоснованный подход к их развитию с опорой на инновационные технологии и направлен на создание новых возможностей для социально-экономического роста регионов.
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