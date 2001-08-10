Больше всего рыбной продукции с Сахалина в 2023 году получил Китай

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По данным Приморского межрегионального управления Россельхознадзора, в 2023 году из Приморского края и Сахалинской области оформлено на экспорт 24 139 партий рыбы и морепродуктов общим весом 1 926 927,2 тонны. По сравнению с 2022 годом экспорт рыбопродукции увеличился на 72%, рассказали ТИА "Острова" в ведомстве.

В 2023 году изменилась пятерка стран-импортеров рыбопродукции. По объему экспортных поставок на первое место вышел Китай (в 2022 году это была Республика Корея), также из пятерки лидеров Германию вытеснил Таиланд.

В частности, в 2023 году на экспорт в Китай территориальным управлением Россельхознадзора было оформлено 1 305 137,3 тонны рыбопродукции. По сравнению с 2022 годом экспорт в КНР вырос в 3,3 раза. Также в 2023 году в Республику Корея оформлено 557 300,6 тонны рыбопродукции, в Японию – 26 239,3 тонны, в Нигерию – 15 742,5 тонн, в Таиланд – 11 099,8 тонны.

Всего продукция из Приморского края и Сахалинской области в 2023 году поставлена в 20 стран мира. При этом среди стран-импортеров появились Кипр, ОАЭ, Чили, Того и Грузия. Среди наиболее востребованных у импортеров видов продукции – минтай, треска, живой краб.

Должностными лицами Приморского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировано соответствие всех экспортных партий требованиям Евразийского экономического союза и стран-импортеров.