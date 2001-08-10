Тихоокеанское
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11:22, | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу

Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 11 января, горожан приглашают приобрести свежую навагу, камбалу и треску, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Торговля осуществляется по следующим адресам:

- ул. Сахалинская, 59 (магазин «Остров Сахалин»), навага и треска  - 92 руб/кг;

- пр. Мира, 280 В, (ТЦ «Рай», магазин «Янтарное»), камбала - 69 руб/кг;

- пр. Мира, 229/5 (магазин «Янтарное» возле ТЦ «Янтарь»), камбала - 69 руб/кг;

- пр. Мира,19 (магазин «Янтарное»), камбала - 69 руб/кг; - пр. Коммунистический, 19 (магазин «Янтарное»), камбала - 69 руб/кг;

 - торговое место в районе бульвара Анкудинова, 13, навага - 75 руб.

Приобрести рыбу можно в рабочее время торговых точек.

Реализация ведется в рамках проекта «Региональный продукт «Обеспечение населения охлажденной, свежевыловленной рыбой».

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