Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня, 11 января, горожан приглашают приобрести свежую навагу, камбалу и треску, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Торговля осуществляется по следующим адресам:
- ул. Сахалинская, 59 (магазин «Остров Сахалин»), навага и треска - 92 руб/кг;
- пр. Мира, 280 В, (ТЦ «Рай», магазин «Янтарное»), камбала - 69 руб/кг;
- пр. Мира, 229/5 (магазин «Янтарное» возле ТЦ «Янтарь»), камбала - 69 руб/кг;
- пр. Мира,19 (магазин «Янтарное»), камбала - 69 руб/кг; - пр. Коммунистический, 19 (магазин «Янтарное»), камбала - 69 руб/кг;
- торговое место в районе бульвара Анкудинова, 13, навага - 75 руб.
Приобрести рыбу можно в рабочее время торговых точек.
Реализация ведется в рамках проекта «Региональный продукт «Обеспечение населения охлажденной, свежевыловленной рыбой».
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:01 Сегодня На Камчатке УК оставила без внимания жалобу жильцов на прорыв трубы
11:25 Сегодня Больше всего рыбной продукции с Сахалина в 2023 году получил Китай
11:22 Сегодня Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу
10:00 Сегодня Сахалинские хоккеисты начинают борьбу во втором туре Юниорской хоккейной лиги
12:15 9 Января На Сахалине подросток сжег повздорившего с ним бомжа
13:57 5 Января Мэр Южно-Сахалинска проверил состояние городских катков
11:41 9 Января Южносахалинцев приглашают 9 января приобрести треску, навагу и минтай
16:53 Вчера В Поронайске застолье закончилось убийством
- 02:30 30 Декабря Что такое саундбар и зачем он нужен?
12:26 20 Декабря В департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка Южно-Сахалинска пройдет горячая телефонная линия
10:59 20 Декабря На Сахалине гражданин Таджикистана пытался дать взятку сотруднику ФСБ, чтобы его земляков побыстрее депортировали
16:46 27 Декабря Опубликован план праздничных мероприятий в Южно-Сахалинске на новогодние праздники
Выбор редакции
- 16:26 Сегодня 22 перехватывающие парковки в Южно-Сахалинске уже готовы к приему транспорта
- 10:08 Сегодня Автовладельцев Южно-Сахалинска просят не оставлять машины на обочинах, так как город чистят от снега
- 10:08 Вчера Владимир Путин пообщался по телефону с участницей акции "Ёлка желаний" из Южно-Сахалинска
- 18:06 9 Января На Сахалине определили сильнейших лыжников в классике
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?