Тихоокеанское
информационное агентство
11 Января 2024
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10:08, | Новости общества Сахалина и Курил

Автовладельцев Южно-Сахалинска просят не оставлять машины на обочинах, так как город чистят от снега

Автовладельцев Южно-Сахалинска просят не оставлять машины на обочинах, так как город чистят от снега

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дорожные службы города продолжают в штатном режиме расчищать от снега проезжую часть, тротуары, автобусные остановки, проводить противогололёдную обработку. Днем на этих работах задействовано 119  человек и 83 единицы техники. В ночь на 11 января работали 49 человек и 107 единиц техники, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Автомобилистов призывают не оставлять транспорт на обочинах, по возможности не занимать парковочные и автобусные карманы или оперативно убирать машины, чтобы не мешать работе техники. Напомним, передавать информацию о ненормативном состоянии дорог в областном центре, затруднении проезда автотранспорта, жители могут по телефону диспетчерской департамента городского хозяйства 300-475.

Отдел муниципального жилищного контроля продолжает мониторинг работы управляющих компаний на предмет своевременной расчистки дворов, крылец подъездов, пешеходных дорожек. Сегодня специалисты проводят проверку дворов на улице Украинской, в Хомутово и Ново-Александровске, а также продолжают отрабатывать адресные заявки жителей. Вчера 2-м компаниям выданы предостережения.

О случаях некачественной расчистки придомовых территорий и входных групп можно сообщать на горячую линию ГЖИ по телефону 432-420, в отдел муниципального жилищного контроля в рабочее время по телефону 300-785 (доб. 1-5) или в официальные аккаунты администрации Южно-Сахалинска.

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