На Камчатке УК оставила без внимания жалобу жильцов на прорыв трубы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В микрорайоне "Рыбачий" города Вилючинск управляющая компания, обслуживающая один из многоквартирных домов, проигнорировала сообщение жильцов о порыве трубы. По словам горожан, инцидент произошел накануне праздников, однако ни до Нового года, ни после на проблему аварийная служба не отреагировала, сообщает ТК "41 Регион".
"У меня в квартире на четвёртом этаже трубу прорвало, ещё до праздников в пятницу. В аварийку позвонили, сказали, что в понедельник сделают, но даже перекрыть воду не пришли. Сын, слава Богу, сам сделал! А с компании так никто и не пришёл", - поделилась неприятностью в социальных сетях жительница Вилючинска Елена.
Ситуацию прокомментировали представители власти. Сотрудники администрации Вилючинского городского округа посоветовали женщине впредь обращаться в "управляйку" письменно.
"Так как данный факт связан с деятельностью управляющей организации, мы рекомендуем Вам обратиться с письменным заявлением в управляющую компанию для получения письменного ответа с разъяснением причин сложившейся ситуации. Для этого можно использовать Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства - ГИС ЖКХ, зарегистрировавшись в ней, у Вас будет возможность подать заявление и получить ответ, не выходя из дома. Далее, нужно будет обратиться с данным ответом и заявлением в отдел муниципального контроля администрации (можно использовать тот же ресурс или "Электронную приемную" на официальном сайте вилючинск-сити.ру)", - сообщили представители власти.
По словам сотрудников городской администрации, только такой алгоритм действий даст возможность для проведения контрольных мероприятий в отношении УК.
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